Agas divulga data da Expoagas 2024 para agosto na Fiergs

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2024

Encontro ocorrerá nas datas originais, entre 20 e 22 de agosto, no Centro de Eventos Fiergs, na capital gaúcha. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em uma live transmitida pelo YouTube na tarde desta quinta-feira (20), a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) anunciou que a Expoagas 2024 – 41ª Convenção Gaúcha de Supermercados – ocorrerá nas datas originais, entre 20 e 22 de agosto, no Centro de Eventos Fiergs. Este anúncio é um marco importante, pois a feira reabrirá o calendário de grandes eventos após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul nos últimos dois meses.

A realização do evento só será possível graças a uma mobilização inédita de centenas de trabalhadores dedicados à recuperação do Centro de Eventos Fiergs, que sofreu sérios danos devido às enchentes. Em 2023, a Expoagas reuniu 62 mil pessoas e movimentou R$ 652,6 milhões em negócios, com 496 expositores.

Durante a transmissão, que contou com a participação de supermercadistas, expositores, autoridades e membros da imprensa, o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, destacou a importância de manter o evento nas datas originais. “Entendemos que é hora de darmos as mãos e realizarmos este grande encontro como um propulsor da retomada para toda a economia gaúcha,” afirmou Longo. Ele ressaltou que, embora haja limitações de infraestrutura, a feira será a maior e mais qualificada dos últimos 40 anos.

Na prática, a Expoagas 2024 será rigorosamente executada como em seu projeto inicial, à exceção da Sala Vip. As palestras magnas e as programações do Agas Jovem e do Agas Mulher, que tradicionalmente são realizadas no Teatro do Sesi, serão reprogramadas para esta nova arena do conhecimento, em estrutura com lonas a ser montada no estacionamento. A solenidade oficial abertura, que ocorreria na manhã do dia 20 de agosto, será antecipada para o jantar de boas-vindas do evento, agora marcado para a noite de 19 de agosto na Casa NTX, também em Porto Alegre. As palestras do Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT) vão para o segundo andar do salão de exposições, juntos dos estandes pré-projetados para pequenas empresas – uma das novidades e sucesso nas últimas edições da feira.

A situação de expositores atingidos por enchentes e renegociações pontuais serão avaliadas caso a caso. “Nosso objetivo é que ninguém fique de fora e não mediremos esforços para isso, aproveitando a Expoagas 2024 com seu poder de visibilidade para alavancar estas empresas. Estaremos trazendo supermercadistas de todo o Brasil e subsidiando sua estadia na Serra Gaúcha no fim de semana anterior à feira, tanto no evento das Associações Estaduais quanto no Encontro Nacional de Jovens Supermercadistas, que terá sua segunda edição neste ano. Vamos organizar a logística dos aeroportos disponíveis e proporcionar uma vitrine para a indústria gaúcha”, antecipa Longo.

O governador do estado, Eduardo Leite, falou sobre a importância da Expoagas para a reorganização da economia gaúcha. “É um evento que se somará a este movimento de reconstrução que todos estamos fazendo. A Expoagas é um evento importante por si só, já em períodos normais, e agora será fundamental. O Rio Grande do Sul vai dar a volta por cima com a força dos empreendedores. O estado dá suporte, ferramentas e incentivos para esta reconstrução, mas é o empreendedorismo privado que vai reconstruir o Rio Grande do Sul com força, disposição e rapidez”, afirmou Leite.

Ainda na live, o presidente eleito da Fiergs, Cláudio Bier, garantiu mobilização total das equipes da Federação para otimizar o Centro de Eventos até a data da Expoagas 2024. Ele lembrou que sua posse ocorrerá no mesmo espaço, no dia 18 de julho. “Tenho certeza que a Fiergs, com o apoio de todos, vai ajudar o Rio Grande do Sul a dar a volta por cima. Tudo o que pudermos fazer para a realização deste grande evento está sendo feito desde já, sob o comando do presidente Gilberto Petry, e daremos continuidade”, garantiu.

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi, elogiou a coragem dos gaúchos neste momento de retomada. “Entendo que a reconstrução do Rio Grande do Sul não se dará somente com todas as contribuições que todos já estamos fazendo, que não são pequenas, mas sim com um projeto de longo prazo que contemple os setores público e privado. É como se um amigo que sofreu um acidente grave precisasse continuar fazendo fisioterapia para se recuperar, e ele necessitará de recursos para esta fisioterapia”, comparou.

Além da realização da Expoagas 2024, a Agas, em parceria com a Abras e outras entidades estaduais, está promovendo ações de retomada para a cadeia de abastecimento. A entidade doou centenas de cestas básicas, camas, carretas de água, colchões e cobertores. Também está distribuindo R$ 1,5 milhão em vale-compras para supermercados afetados pelas enchentes, incentivando a reinauguração de lojas com atividades culturais e sociais.

“Todo o apoio é importante neste momento, e o setor supermercadista será novamente um parceiro vital das comunidades neste recomeço,” concluiu Longo.

