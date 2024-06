Grêmio Grêmio faz último treino antes de enfrentar o Santos no Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Duelo contra o time paulista pode valer o retorno Tricolor à zona de classificação do campeonato Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA Duelo contra o time paulista pode valer o retorno Tricolor à zona de classificação do campeonato (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA) Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde de quinta-feira (20), o Grêmio realizou o último treino antes da viagem para São Paulo, onde enfrenta o Santos no Brasileirão Feminino. O elenco teve semana intensa de preparação para a partida, que pode valer o retorno à zona de classificação do campeonato. O duelo acontece no domingo (23), às 18h, na Vila Belmiro.

O time da técnica Thaissan Passos vem de importante vitória sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, no último domingo (16). Com gol de Giovaninha, as Gurias Gremistas superaram as adversárias dentro de casa em duelo disputado sob muita chuva e se aproximaram do G8 da competição nacional. Desde então, o foco é o próximo desafio.

A semana começou com descanso regenerativo e reapresentação das jogadoras na terça-feira (18). As atletas que jogaram os 90 minutos no domingo realizaram processo de recuperação, treinando parcialmente com as demais. O restante, trabalhou normalmente em campo.

Na quarta-feira (19), devido à forte chuva, as atividades foram realizadas no campo sintético, com trabalho de força e metabólico. Na quinta (20), foram realizados exercícios de força horizontal, como tração, trenó e saltos, além de um treino técnico coletivo. Todas as atividades tiveram a coordenação do preparador físico Thales Medeiros e da técnica Thaissan Passos.

Nesta sexta-feira (21), as Gurias Gremistas viajam rumo a Santos, no litoral de São Paulo. A logística começa em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, onde o time embarca para a capital paulista e então decola até a cidade do time adversário. Lá, ainda será realizado um treinamento, no sábado (22).

O duelo contra o Santos é válido pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino, em jogo atrasado devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Em 9º lugar na tabela, o Grêmio tem 17 pontos em 11 jogos disputados – dois a menos que a maioria dos times.

Vencendo, as Gurias Gremistas podem chegar à 6ª colocação, a depender do resultado de outros duelos. Já o Santos ocupa a 14ª posição e está no Z4 da tabela, lutando contra o rebaixamento. O jogo acontece na Vila Belmiro e a torcida gremista pode comparecer. A entrada é gratuita.

Após o confronto, as Gurias Gremistas devem se dirigir a Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde ficam concentradas para o jogo contra o Atlético-MG, que acontece no dia 27, na Arena Gregorão, em Contagem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-faz-ultimo-treino-antes-de-enfrentar-o-santos-no-brasileirao-feminino/

Grêmio faz último treino antes de enfrentar o Santos no Brasileirão Feminino

2024-06-21