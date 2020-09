Porto Alegre Agência bancária é arrombada no bairro São Geraldo, em Porto Alegre

19 de setembro de 2020

De acordo com a Brigada Militar, um homem em situação de rua invadiu a agência e foi detido enquanto furtava materiais como coletes de segurança e armas Foto: Divulgação De acordo com a Brigada Militar, um homem em situação de rua invadiu a agência e foi detido enquanto furtava materiais como coletes de segurança e armas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma agência da Caixa Econômica Federal foi arrombada por volta das 3h15min deste sábado (19) na Avenida São Pedro, no bairro São Geraldo, na Zona Norte de Porto Alegre.

De acordo com a Brigada Militar, um homem em situação de rua invadiu a agência e foi detido enquanto furtava materiais como coletes de segurança e armas. O indivíduo foi detido dentro do local, após quebrar a janela e invadir o banco pela vidraça. Ele deixou o carrinho com materiais de reciclagem na rua e foi levado para a delegacia.

Às 7h, a calçada ao lado da Avenida Farrapos seguia isolada, próximo à esquina com a Avenida São Pedro. Como a agência da Caixa pertence ao governo federal, a Polícia Federal pode seguir na investigação – uma perícia é aguardada no local.

