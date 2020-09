Porto Alegre Sete bares são autuados no Moinhos de Vento e na Cidade Baixa em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Quatro empreendimentos foram flagrados com consumidores no local após o horário autorizado Foto: Joel Vargas/PMPA Quatro empreendimentos foram flagrados com consumidores no local após o horário autorizado. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As equipes da prefeitura autuaram sete bares na noite dessa sexta-feira (18) por descumprimento do Decreto 20.727. Os estabelecimentos dos bairros Cidade Baixa e Moinhos de Vento, em Porto Alegre, contrariaram o dispositivo, que autoriza o funcionamento do segmento das 11h às 23h de segunda-feira a sábado, com permissão de ingresso de clientes até as 22h, entre outras determinações.

Quatro empreendimentos foram flagrados com consumidores no local após o horário autorizado. Além disso, outros três bares registraram aglomeração, o que também não é permitido, devido às regras de prevenção do coronavírus. Também foram dispersadas aglomerações em diferentes pontos da Capital – três apenas na rua da República, no bairro Cidade Baixa.

Participaram da operação fiscais da Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, da Guarda Municipal e da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), com apoio da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre