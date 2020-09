Mundo Alemanha registra maior aumento de casos de coronavírus desde abril

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Este é o maior aumento nas infecções registradas oficialmente desde 24 de abril, segundo o instituto Foto: Reprodução Este é o maior aumento nas infecções registradas oficialmente desde 24 de abril, segundo o instituto. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Alemanha registrou, neste sábado (19), o maior número diário de novos casos de coronavírus desde abril, com 2.297 novas infecções – relata o instituto de vigilância epidemiológica Robert Koch.

Este é o maior aumento nas infecções registradas oficialmente desde 24 de abril, segundo o instituto. No total, a pandemia da Covid-19 causou 270.070 casos e 9.384 mortes na Alemanha até agora, seis delas nas últimas 24 horas.

Renânia do Norte-Vestfália, a região mais populosa do país, e Baviera são as duas áreas mais afetadas. Cada uma tem cerca de 65.000 casos oficialmente registrados. No momento, a Alemanha realiza um milhão de testes de diagnóstico por semana, contra 500 mil há cinco meses.

A deterioração da situação epidemiológica no país levou os organizadores dos carnavais da Renânia do Norte-Vestfália a anunciarem, na sexta-feira, o cancelamento das festividades.

