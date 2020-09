Política Ministro Benedito Gonçalves contrai o coronavírus, informa assessoria do Superior Tribunal de Justiça

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Ministro (foto) é a oitava autoridade a ter exame positivo, dentre as que compareceram à cerimônia de posse de Luiz Fux na presidência do Supremo Foto: Sandra Fado/Divulgação/STJ Ministro (foto) é a oitava autoridade a ter exame positivo, dentre as que compareceram à cerimônia de posse de Luiz Fux na presidência do Supremo. (Foto: Sandra Fado/Divulgação/STJ) Foto: Sandra Fado/Divulgação/STJ

O ministro Benedito Gonçalves, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), contraiu a Covid-19, informou a assessoria do STJ. Ele se submeteu a exame que resultou positivo. De acordo com a assessoria, o ministro permanecerá trabalhando em casa, em isolamento.

Benedito Gonçalves é o relator do processo que resultou no afastamento do cargo do governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, por suspeitas de irregularidades na saúde. No último dia 2, por 14 votos a 1, a Corte Especial do STJ decidiu manter o afastamento do governador, determinado anteriormente por Benedito Gonçalves.

O ministro é a oitava autoridade a contrair Covid-19, dentre as que compareceram à cerimônia de posse de Luiz Fux na presidência do STF (Supremo Tribunal Federal) no último dia 10.

Além dele fizeram teste e confirmaram a contaminação pelo novo coronavírus o próprio Fux, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o procurador-geral da República, Augusto Aras; a presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Maria Cristina Peduzzi; o ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antonio; e outros dois ministros do Superior Tribunal de Justiça, Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro.

Na última quinta-feira (17), em nota, a presidência do STF afirmou que tomou medidas de segurança durante a posse de Fux e seguiu todos os protocolos recomendados. Informou também que manteve contato com os convidados que estiveram presentes à solenidade “para alertá-los sobre a importância de buscarem serviço médico, caso tenham se exposto de alguma forma também em outros eventos fora do STF”.

