Porto Alegre Aulas na PUCRS serão mantidas na modalidade on-line até o fim deste ano

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A PUCRS informou que serão disponibilizados alguns serviços de apoio e ambientes para estudo e trabalho a quem desejar, a partir de outubro Foto: Divulgação A PUCRS informou que serão disponibilizados alguns serviços de apoio e ambientes para estudo e trabalho a quem desejar, a partir de outubro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) anunciou que, “considerando os anseios da comunidade acadêmica, as regulamentações do Poder Público e a instabilidade dos indicadores da Covid-19 em Porto Alegre”, decidiu manter as aulas na modalidade on-line até o fim deste semestre letivo.

“Fizemos essa escolha em diálogo constante e escuta atenta à nossa comunidade. Seguimos em um cenário de muita incerteza, que não nos permite previsibilidade e segurança para uma alteração no nosso modelo vigente”, explicou o reitor Irmão Evilázio Teixeira.

As atividades práticas, de pesquisa e estágios seguirão sendo retomadas gradualmente, conforme autorização do Decreto Municipal nº 20.625.

Também serão disponibilizados alguns serviços de apoio e ambientes para estudo e trabalho a quem desejar, a partir de outubro. Mais detalhes a respeito dos serviços e espaços que serão oferecidos devem ser divulgados até o fim deste mês.

“Tomamos todas as medidas necessárias para tornar nosso campus um ambiente seguro. Mas a contenção da doença depende da presença responsável de cada um de nós, onde quer que estejamos. Assim, reforço a importância de seguirmos firmes na manutenção de hábitos de prevenção”, destacou o reitor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre