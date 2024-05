Economia Agência de classificação de riscos muda para positiva a perspectiva da nota de crédito do Brasil

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Revisão sinaliza que pode haver alteração futura na nota Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A agência de classificação de riscos Moody’s anunciou nesta quarta-feira (1º) que manteve a nota de crédito do Brasil no nível Ba2, mas mudou a perspectiva da avaliação de “estável” para “positiva”.

O “rating” atual do Brasil na classificação da Moody’s é Ba2 – o que coloca o país no chamado “grau especulativo”, indicando um risco maior para investimentos estrangeiros.

Ao indicar um viés positivo na análise, a Moody’s sinaliza que pode elevar a nota de crédito no futuro. Representantes da agência se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no último dia 23, mas não houve anúncios após o encontro.

“A Moody’s avalia que as perspectivas para o crescimento real do PIB (produto interno bruto) do Brasil são mais robustas do que nos anos pré-pandêmicos, como consequência da implementação de reformas estruturais em vários governos, bem como pela presença de barreiras institucionais que reduzem a incerteza sobre a direção futura das políticas públicas”, diz a nota da agência.

O comunicado diz que um “crescimento mais forte” e uma “consolidação fiscal” podem estabilizar o peso da dívida nas constas públicas, mas aponta que “há riscos” para a continuidade dessa melhora.

“A afirmação do rating Ba2 está baseada na força fiscal ainda relativamente fraca do Brasil, dado o nível elevado de endividamento do país e sua fraca capacidade de pagamento da dívida, que permanece sensível a choques econômicos ou financeiros”, afirma a Moody’s.

A nota de crédito é usada pelos investidores para avaliar em quais países ou empresas o investimento é mais seguro. Se a nota é mais baixa, o risco é maior – o que, em economia, significa cobrar juros mais altos.

Alguns fundos europeus ou norte-americanos, por exemplo, só investem em títulos de países com grau de investimento – as notas mais altas. Ou seja: ter uma classificação boa ajuda a atrair esses recursos internacionais.

Em busca do “grau de investimento”

Na classificação da Moody’s, o Brasil está atualmente a “dois degraus” do grau de investimento. O mesmo acontece nas classificações das agências S&P e Fitch O país chegou receber o grau de investimento da Moody’s entre 2009 e 2015, mas vem se mantendo na nota de crédito Ba2 desde então.

“O Ministério da Fazenda reafirma o compromisso do país com uma trajetória sustentável para as contas públicas, combinando esforços para melhorar a arrecadação e para conter a dinâmica das despesas”, diz a nota divulgada pelo governo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/agencia-de-classificacao-de-riscos-muda-para-positiva-a-perspectiva-da-nota-de-credito-do-brasil/

Agência de classificação de riscos muda para positiva a perspectiva da nota de crédito do Brasil

2024-05-01