Política Em discurso, Lula cita veto e diz que “não haverá desoneração para favorecer os mais ricos”

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente discursou em ato de centrais sindicais no Dia do Trabalhador; tema foi parar no STF Foto: Ricardo Stuckert/PR Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quarta-feira (1º), que a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e municípios não pode “favorecer os mais ricos”.

“A gente faz desoneração quando o povo pobre ganha, quando o povo trabalhador ganha”, disse que Lula em ato organizado por centrais sindicais na zona leste de São Paulo, em celebração pelo Dia dos Trabalhadores.

“Fazer desoneração sem que eles [mais ricos] sequer se comprometam a gerar um emprego e dar garantias para quem está trabalhando, eu quero dizer: no nosso País, não haverá desoneração para favorecer os mais ricos, e sim para favorecer aqueles que trabalham e vivem de salário”, disse Lula.

Na semana passada, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin atendeu a um pedido da AGU (Advocacia-Geral da União) para suspender trechos da prorrogação da desoneração.

No plenário virtual da Corte, o placar está em 5 votos a 0 para manter a decisão do magistrado – com mais um, é formada maioria; o ministro Luiz Fux pediu vista (mais tempo para análise) no julgamento, interrompendo-o.

De um lado, setores econômicos, municípios e o Congresso querem a prorrogação do benefício até 2027, enquanto o Ministério da Fazenda tenta reduzir a sua abrangência, temendo impactos orçamentários.

O presidente Lula chegou a, no ano passado, vetar o projeto que prorrogaria os benefícios para setores econômicos e municípios, mas ele acabou sendo derrubado posteriormente pelo Congresso. No discurso realizado nesta quarta em São Paulo, o presidente citou o veto que havia dado.

Entre as centrais sindicais, há casos como o da CUT (Central Única dos Trabalhadores), que fica ao lado do governo na questão da desoneração, enquanto a Força Sindical e a UGT (União Geral dos Trabalhadores) são pró-manutenção da desoneração.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/em-discurso-lula-cita-veto-e-diz-que-nao-havera-desoneracao-para-favorecer-os-mais-ricos/

Em discurso, Lula cita veto e diz que “não haverá desoneração para favorecer os mais ricos”

2024-05-01