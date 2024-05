Rio Grande do Sul Cobertores comprados com recursos de doações via pix da campanha SOS Rio Grande do Sul chegam ao Estado

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

O foco da campanha permanece a entrega dos valores diretamente na mão das vítimas de enchentes. Foto: Divulgação O foco da campanha permanece a entrega dos valores diretamente na mão das vítimas de enchentes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo gaúcho recebeu, na terça-feira (14), o primeiro lote de cobertores adquiridos com uma pequena parte das doações via pix da campanha SOS Rio Grande do Sul. Vindos do Estado de Mato Grosso do Sul, as 7 mil unidades chegaram ao aeroporto de Santa Maria, na Região Central.

Do fornecedor, no município de Três Lagoas (MS), o carregamento seguiu 320 quilômetros para Campo Grande (MS) por via rodoviária. Na Academia de Bombeiros Militar, a equipe da Defesa Civil descarregou o material, sob comando do coordenador-geral, coronel bombeiro militar Hugo Djan Leite.

Na sequência, a carga seguiu para o aeroporto de Campo Grande (MS), embarcando em um turboélice ATR-72 da Azul, que voou até Santa Maria, a 1,3 mil quilômetros de distância. A logística de todo esse processo contou com o apoio do comandante do 9º Grupamento Logístico da capital sul-mato-grossense, coronel Vinícius Gonçalves Souza.

O comitê gestor do pix SOS Rio Grande do Sul, formado pelo governo do Rio Grande do Sul e entidades privadas, decidiu, na semana passada, comprar 15 mil cobertores, no valor total de R$ 300 mil. Os 8 mil cobertores restantes devem chegar à Base Aérea de Canoas, de acordo com a disponibilidade de aeronaves da Aeronáutica. A Fundação Marcopolo, integrante do Comitê Gestor, comprou outras 15 mil unidades de cobertores que também estão chegando ao Estado.

O foco da campanha permanece a entrega dos valores diretamente na mão das vítimas de enchentes, para que usem da maneira que mais necessitem. Eventuais novas aquisições diretas de materiais poderão ser analisadas pelo Comitê Gestor e serão disponibilizadas na prestação de contas.

Conforme o balanço divulgado na noite dessa quarta-feira (15) pela Defesa Civil Estadual, segue em 149 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Mais de 600 mil pessoas estão fora de suas casas. Pelo menos 108 pessoas estão desaparecidas e 806 ficaram feridas.

No total, 452 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais. Conforme o boletim da Defesa Civil, mais de 2,14 milhões de pessoas foram afetadas pelas cheias que assolam o RS.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou nesta quarta que o governo federal dará auxílio de R$ 5.100 às pessoas que perderam móveis e eletrodomésticos por conta das chuvas que atingiram o Estado.

De acordo com estimativas iniciais, cerca de 200 mil pessoas terão direito ao auxílio e, neste cenário, o benefício custará R$ 1,2 bilhão aos cofres públicos.

A estimativa real de beneficiados e impacto financeiro só será fechada, contudo, após avaliação das defesas civil municipais. As prefeituras vão analisar as áreas onde as famílias foram impactadas e entregará um relatório ao governo.

