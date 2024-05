Porto Alegre Doações por Pix e transferências internacionais para Porto Alegre já somam R$ 2,2 milhões

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O valor arrecadado será direcionado para programas humanitários e de auxílio para quem perdeu bens e moradias. Foto: Luciano Lanes/PMPA O valor arrecadado será direcionado para programas humanitários e de auxílio para quem perdeu bens e moradias. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Até o início desta quarta-feira (15), a conta criada para auxiliar as vítimas da enchente em Porto Alegre recebeu R$ 2.276.481,00. As doações de fora do País são realizadas por transferência bancária e, para os demais Estados brasileiros, é possível doar via Pix. O valor arrecadado será direcionado para programas humanitários e de auxílio para quem perdeu bens e moradias.

Até o momento, graças às doações de itens de primeira necessidade que chegam à capital gaúcha, a prefeitura não precisou utilizar o recurso doado, possibilitando que seja investido diretamente nas necessidades das pessoas atingidas pela cheia ao retornarem para suas casas.

Com a quantia doada será possível adquirir bens de utilidade doméstica, estadia solidária e auxílio à retomada da atividade econômica, conforme prevê o Programa de Recuperação Emergencial e Auxílio Humanitário, criado pela Lei 13.640, de 2023. Os recursos excedentes podem ainda ser alocados no Fundo Municipal da Defesa Civil, garantindo uma reserva estratégica para a continuidade das ações de assistência às vítimas.

Doações por Pix

Para doar por PIX, basta colar o número de CNPJ 92963560000160, da própria Prefeitura de Porto Alegre, e escolher um valor a ser doado.

Doações internacionais

Iban: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1

Nome/Razão Social: Município de Porto Alegre

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60

Conta: 2822 0006 000000071336-1

Código Swift: CEFXBRSP

Impacto econômico

A prefeitura de Porto Alegre divulgou um balanço do impacto econômico da enchente que atingiu 30% da cidade. Foram impactados, diretamente, 45.970 CNPJs, dos bairros Sarandi, Anchieta, Humaitá, Farrapos, São Geraldo, Navegantes, São João, Floresta, Centro Histórico, Praia de Belas, Menino Deus, Cidade Baixa, Vila Assunção, Cristal, Lami, Serraria, Arquipélago e Ponta Grossa.

O segmento de serviço foi o mais afetado, com 29.048 estabelecimentos. A indústria teve 5.496 empresas impactadas e o comércio, 11.320.

Agricultura e pecuária tiveram 106 locais atingidos diretamente. Os números representam 17% das empresas de Porto Alegre e 35% da força de trabalho da cidade, cerca de 310 mil trabalhadores formais.

A prefeitura estima que as perdas nas atividades econômicas, nos últimos 10 dias, estão em torno de R$ 500 milhões. Levando em conta cada segmento econômico, calcula-se a perda direta de R$ 1,5 bilhões por cada mês que estas empresas ficarem sem operar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/doacoes-por-pix-e-transferencias-internacionais-para-porto-alegre-somam-r-22-milhoes/

Doações por Pix e transferências internacionais para Porto Alegre já somam R$ 2,2 milhões

2024-05-15