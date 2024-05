Rio Grande do Sul Unidades Tudo Fácil vão operar em regime de plantão em Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo e Lajeado a partir desta quinta

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A unidade Tudo Fácil Zona Sul, em Porto Alegre, estará aberta das 9h às 15h. Foto: Divulgação/DetranRS A unidade Tudo Fácil Zona Sul, em Porto Alegre, estará aberta das 9h às 15h. (Foto: Divulgação/DetranRS) Foto: Divulgação/DetranRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A unidade Tudo Fácil Zona Sul, em Porto Alegre, estará trabalhando em regime de plantão para a entrega de documentos e informações a partir desta quinta-feira (16), das 9h às 15h. As unidades de Caxias do Sul e Passo Fundo estão abertas entre 10h e 17h, e a unidade de Lajeado das 9h às 15h, todas sob as mesmas condições.

Para a emissão de certidão de nascimento e de casamento, os cidadãos de Porto Alegre podem procurar a unidade Tudo Fácil Zona Norte, que está com plantão de cartório das 12h às 17h.

Endereços das unidades que estão abertas em regime de plantão

Zona Sul – av. Wenceslau Escobar, 2.666, bairro Tristeza, Porto Alegre

Caxias do Sul – av. Rio Branco 425, bairro São Pellegrino (Bourbon Shopping San Pellegrino)

Passo Fundo – av. Presidente Vargas, 1.610, bairro São Cristóvão (Passo Fundo Shopping)

Lajeado – BR-386, Km 346, São Cristóvão (Shopping Lajeado)

Zona Norte – av. Assis Brasil, 2.611, 3º pavimento, Passo D’Areia, Porto Alegre (Shopping Wallig)

Devido aos impactos das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, as unidades listadas abaixo seguem fechadas:

Pelotas – rua Professor Dr. Araújo,14, Centro, Pelotas (Shopping Pop Center)

Rio Grande – av. Engenheira Lúcia Maria Balbela Chiesa, 2.842 – Parque Res. São Pedro (Partage Shopping)

Centro – av. Júlio De Castilhos, 235 – 3º andar, Porto Alegre (POP Center).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/unidades-tudo-facil-vao-operar-em-regime-de-plantao-em-porto-alegre-caxias-do-sul-passo-fundo-e-lajeado-a-partir-desta-quinta/

Unidades Tudo Fácil vão operar em regime de plantão em Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo e Lajeado a partir desta quinta

2024-05-15