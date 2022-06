Saúde Agência dos Estados Unidos autoriza vacinas da Pfizer e Moderna em bebês de 6 meses

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

Medida será analisada agora pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Se for aprovada, crianças provavelmente receberão doses da Pfizer e da Moderna já a partir da semana que vem, nos EUA. Foto: Reprodução Medida será analisada agora pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Se for aprovada, crianças provavelmente receberão doses da Pfizer e da Moderna já a partir da semana que vem, nos EUA. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Administração Federal para Drogas e Alimentos dos Estados Unidos (FDA), agência de saúde americana equivalente à Anvisa, autorizou nesta sexta-feira (17) que bebês a partir de 6 meses tomem as vacinas da Moderna e da Pfizer contra a Covid-19.

A aprovação agora segue para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), que discutirá os dados dos testes clínicos entre esta sexta e sábado (18). Se houver a liberação, a imunização começará já na semana que vem nos EUA.

Pelos critérios da FDA:

as três doses fabricadas pela Pfizer podem ser aplicadas em crianças de 6 meses a 4 anos;

e as duas da Moderna, em americanos de 6 meses a 5 anos.

Assim como no Brasil, crianças menores de 5 anos ainda não foram vacinadas nos Estados Unidos.

“Proteção contra casos graves”

Dr. Robert M. Califf, comissário da FDA, disse em um comunicado que, “como vimos com grupos etários mais velhos, esperamos que as vacinas para crianças mais novas forneçam proteção contra os resultados mais graves do Covid-19 , com hospitalização e óbito”.

Nos Estados Unidos, há uma forte resistência na imunização de crianças de 5 a 11 anos: menos de 40% tomaram a primeira dose. No Brasil, mais de 80% delas estão com o esquema vacinal completo.

