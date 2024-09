Porto Alegre Agência FGTAS/Sine da Zona Norte de Porto Alegre disponibiliza atendimento especializado a migrantes

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Dia de Atendimento Especializado para Migrantes havia sido suspenso em função do enfrentamento da emergência decorrente das enchentes Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A Agência FGTAS/Sine da Zona Norte de Porto Alegre, localizada na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 retoma, nesta sexta-feira (13), das 8h às 12h, o Dia de Atendimento Especializado para Migrantes, que havia sido suspenso em função do enfrentamento da emergência decorrente das enchentes.

Com o apoio de uma equipe especializada da OIM (Organização Internacional para as Migrações) da Organização das Nações Unidas, os migrantes terão atendimento multilínguas (francês, espanhol, português e inglês), com encaminhamento para serviços públicos e orientação sobre a regularização migratória.

Os interessados em se candidatar para vagas de emprego devem comparecer ao local com número do CPF e um dos seguintes documento de identificação: Protocolo de Solicitação de Refúgio, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM), Solicitação de Residência (documento aceito excepcionalmente sem foto), Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), Registro Nacional do Estrangeiro (RNE) e demais documentos de identificação emitidos no Brasil, como Carteira de Trabalho física ou Passaporte.

O Dia de Atendimento Especializado para Migrantes é realizado pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social em parceria com a Organização Internacional para as Migrações.

