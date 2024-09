Brasil Estudo sobre retorno do horário de verão deve ficar pronto até segunda-feira

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Informação foi divulgada pelo ministro de Minas e Energia; medida visa amenizar os impactos da crise hídrica no setor elétrico Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deve receber até a próxima segunda-feira (16) um estudo sobre a volta do horário de verão. A informação foi confirmada por ele, nesta quinta-feira (12), durante um evento em São Paulo.

O retorno do horário de verão tem sido considerado com alternativa para reduzir os impactos da atual crise hídrica que tem comprometido o setor elétrico. Após a análise inicial, a proposta será submetida a decisão de governo.

“O horário de verão é uma possibilidade, mas ele tem toda uma estrutura sendo construída em torno das soluções globais para que a gente atravesse o período do verão. Eu vou receber esse trabalho até segunda-feira e, se ele apontar por esse caminho, nós vamos submeter claramente a uma decisão de governo, já que ele tem também repercussões em algumas áreas até positivas”, explicou Silveira.

Segundo o ministro, parte do comércio, sobretudo o setor de bares e restaurantes, entende que o horário de verão “robustece a economia”. “Vamos estudar isso com serenidade. É uma conjugação entre a segurança energética, tão fundamental, da melhor qualidade da prestação e serviço das distribuidoras e da robustez da economia nacional”.

Retorno

Na quarta-feira, Silveira falou pela primeira vez que o governo avalia implementar a volta do horário de verão para economizar energia diante do cenário de estiagem no Brasil. De acordo com ele, a medida é estuda juntamente com outras ações que envolvem a redução no uso de termelétricas.

O horário foi suspenso em 2019 durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na época, o então chefe do Executivo disse que a mudança foi tomada com base em estudos que analisaram a economia de energia do período e como o relógio biológico da população é afetado.

