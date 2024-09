Inter “A base está feita”, diz Roger Machado após vitória do Inter no Brasileirão

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Depois da partida, o técnico Roger Machado analisou a evolução do Inter sob seu comando e explicou como foi feita a preparação para o embate Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O Inter deu mais um passo importante na luta por seus objetivos no Brasileirão. Dentro de casa, o Colorado venceu o Fortaleza, em jogo atrasado da 19ª rodada nacional, pelo placar de 2 a 1, e assim chegou aos 35 pontos na tabela de classificação.

Depois da partida, o técnico Roger Machado analisou a evolução do Inter sob seu comando e explicou como foi feita a preparação para o embate desta quarta-feira (11).

“A base está feita. Mas, por exemplo, hoje, na figura dos três meias, ela dá outra dinâmica. Estou curioso para rever o jogo e entender, a partir desse momento, o que a gente pode evoluir nessas dinâmicas. As bases estão feitas, mas é uma constante reforma. Uma constante aquisição de comportamentos, que vão diferenciar de um jogo para o outro. (…) Sobre o tempo, nós demos três dias de folga e foram sete dias de treino. No Brasil, tu quase não tens isso. A sessão do sábado foi a melhor do ponto de vista físico, técnico e tático do ano. A partir dali, eu comentei com os atletas que eles estavam preparados, do ponto de vista físico, para fazer a intensidade que o meu modelo exigia. Então, no domingo a gente deu uma quebra. (…) É uma ondulação de periodização que te permite sonhar mais alto, te permite ter confiança e otimismo, mas não nos dá a certeza até onde a gente pode ir ou o que esse grupo pode evoluir. Baseado no dia de hoje, penso que a janela é grande.”

2024-09-12