Grêmio Com Diego Costa expulso, Grêmio perde por 1 a 0 para o Juventude na Copa FGF

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Recuperado de dores no púbis, centroavante atuou os 90 minutos e recebeu cartão vermelho nos acréscimos Foto: Angelo Pieretti/Divulgação Grêmio Diego Costa em campo pelo Grêmio na Copa FGF — Foto: Angelo Pieretti/Divulgação Grêmio Foto: Angelo Pieretti/Divulgação Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com Diego Costa e outros sete jogadores do time principal, o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Juventude na tarde desta quarta-feira (11), no CTF Hélio Dourado, em jogo pela Copa FGF (Federação Gaúcha de Futebol). O centroavante gremista atuou os 90 minutos e recebeu cartão vermelho nos acréscimos, após sofrer uma falta e segurar o meia Davi pelo pescoço.

O gol da equipe da Serra foi marcado no primeiro tempo por Miguel, em jogo válido pela quarta rodada da competição regional. Os primeiros 45 minutos de jogo foram de poucas oportunidades claras de gols para os dois lados. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, as equipes passaram a levar mais perigo.

A primeira chegada foi do Juventude. Em chute de fora da área, Felipe Scheibig fez a defesa em dois tempos. Aos 28, foi a vez do Grêmio obrigar o goleiro Zé Henrique a trabalhar. Igor recebeu pela direita, driblou o zagueiro e chutou de canhota. A bola desviou, perdeu força e o arqueiro ficou com ela. Três minutos depois, em jogada parecida, Cheron mandou pela linha de fundo.

No momento em que o Tricolor pressionava, a equipe da Serra chegou ao gol. Em contra-ataque pela esquerda, aos 37 minutos, Miguel avançou e chutou para abrir o placar.

No retorno para o segundo tempo, o técnico Airton Fagundes promoveu a entrada de Tiago na vaga de Nathan Fernandes. O Grêmio atacava mais em busca do gol de empate. Aos 12, mais duas trocas. Pedro Gabriel e Paulo entraram nos lugares de Mayk e Rodrigo Caio. Com o passar dos minutos, o Tricolor seguia com maior volume ofensivo e pouco sofria na defesa.

Ao 21, mais uma troca. Gabriel Mec substituiu Cheron. Um minuto após entrar, Igor cruzou e Mec parou na trave em cabeceio no primeiro poste. Com a frente da área congestionada, o Tricolor atacava pelos lados.

Em nova bola alçada, Riquelme subiu dividindo com o zagueiro e a bola foi por cima da meta. Aos 36, mais uma troca gremista. Cristiano entrou no lugar de Mila. Na reta final de jogo, o Grêmio ainda ficou com dois jogadores a menos após expulsões de Paulo e Diego Costa.

Mesmo com o resultado negativo, o Grêmio mantém a vice-liderança na competição, com seis pontos em três jogos disputados. O próximo compromisso da equipe Sub-20 é neste sábado (14), às 15h, contra o Real Sport, em Tramandaí, pela 4ª rodada do Gauchão Sub-20.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/com-diego-costa-expulso-gremio-perde-por-1-a-0-para-o-juventude-na-copa-fgf/

Com Diego Costa expulso, Grêmio perde por 1 a 0 para o Juventude na Copa FGF

2024-09-12