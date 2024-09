Porto Alegre Piquete da CEEE Grupo Equatorial terá programação especial para crianças no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A atividade é gratuita e reservada aos alunos das escolas de ensino primário da rede municipal de Porto Alegre e da Região Metropolitana Foto: Pedro Piegas/PMPA (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O piquete da CEEE Grupo Equatorial no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre contará com um espaço dedicado às crianças: o “Energia para brincar”. Estão sendo realizadas várias ações até o dia 19 de setembro — como o projeto “Contação de histórias gaúchas”, que resgatará os casos mais importantes da cultura e da tradição do Rio Grande do Sul.

A atividade é gratuita e reservada aos alunos das escolas de ensino primário da rede municipal de Porto Alegre e da Região Metropolitana. A inscrição deve ser feita pelo telefone e/ou WhatsApp (51) 99986-7725.

Lendas, como da Erva Mate, do Arroz, do Quero-quero e do João de Barro, serão alguns dos contos a serem apresentados ao público. A contação ocorrerá durante a semana, das 14h às 16h. Também haverá distribuição de brindes, como o jogo de tabuleiro “Corrida Farroupilha”, jogo da memória e lápis semente.

A programação do “Energia para brincar” ainda terá ações no final de semana com apresentação de bolhas de sabão e recreacionistas interagindo e brincando com as crianças que passarem pelo piquete da distribuidora. Também serão entregues pacotes com bolachas no formato de lâmpada.

O gerente de Experiência com o Cliente, Marvin Ramgrab, comenta que a contação de histórias é uma das principais atrações do piquete. “Com esse projeto conseguimos fortalecer a cultura do Estado e falar sobre personagens que fazem parte do imaginário gaúcho. As crianças se divertem e aprendem mais sobre a nossa tradição”, ressalta.

Serviço:

O que: Contação de histórias gaúchas

Data: de 09/09 a 19/09, das 14h às 16h, em dias da semana

Local: Piquete da CEEE Grupo Equatorial no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, Parque Harmonia

Contato para inscrição para as escolas: telefone e/ou WhatsApp (51) 99986-7725.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/piquete-da-ceee-grupo-equatorial-tera-programacao-especial-para-criancas-no-acampamento-farroupilha-de-porto-alegre/

Piquete da CEEE Grupo Equatorial terá programação especial para crianças no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

2024-09-12