Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

O montante é oriundo das doações feitas por meio do Pix SOS Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/GovRS O montante é oriundo das doações feitas por meio do Pix SOS Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação/GovRS) Foto: Divulgação/GovRS

Microempreendedores individuais (MEIs) habilitados no programa MEI RS Calamidades ainda podem sacar a primeira parcela de R$ 1,5 mil. Os valores já foram depositados na poupança social da Caixa para mais de 22 mil pessoas. Os beneficiários que ainda não retiraram o valor devem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem ou ir a uma agência do banco. O montante é oriundo das doações feitas por meio do Pix SOS Rio Grande do Sul.

É possível fazer a consulta de habilitação no programa por CPF. Quem foi habilitado e sacou o valor, poderá alavancar seus negócios com consultorias da PUCRS, responsável pelas aulas. As inscrições já estão abertas para nove horas de consultoria por pessoa nas temáticas de plano de negócios, marketing e vendas, gestão de custos e formação de preços.

Formulário de inscrição está disponível na internet. Após o cadastro, a PUCRS entrará em contato com o microempreendedor individual para o início das consultorias. Feitos os processos, cada MEI terá direito a uma segunda parcela de R$ 1,5 mil, disponibilizada via Banrisul, que avaliará linhas de crédito para impulsionar o negócio.

O programa MEI RS Calamidades faz parte do Plano Rio Grande do governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP), e tem como objetivo reestruturar os negócios microempreendedores individuais atingidos pelas enchentes.

Programa MEI RS Calamidades

O que é: Programa para auxiliar na retomada e no incentivo aos microempreendedores individuais atingidos pelas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, habilitados conforme critérios estabelecidos, com investimento total de até R$96 milhões. A iniciativa está dividida em três etapas:

* Retomada: auxílio de R$ 1,5 mil,

* Preparação: consultorias de nove horas para o MEI, com o foco no aprimoramento da atuação da pessoa empreendedora no mercado, executadas pela PUCRS.

* Decolagem: segunda parcela de R$ 1,5 mil, disponibilizada via Banrisul, para aqueles que concluírem a consultoria.

* Como consultar se está habilitado: por CPF.

* Como retirar o benefício: por meio do aplicativo Caixa Tem ou agência da Caixa.

* Como se inscrever para a consultoria: formulário disponibilizado no site.

