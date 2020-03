Acontece Agência lança especial de lives sobre coronavírus no mundo

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Guia de turismo, Dani Tassy vive em Pequim e tem um canal no Youtube sobre a China Foto: Arquivo Pessoal

Com o objetivo de trazer informação sobre a situação da pandemia em destinos importantes para os turistas, a agência de comunicação Way Content lançou uma série de 10 lives no Instagram sobre o tema.

Comandado pela jornalista Anelise Zanoni, o projeto online terá entrevistas ao vivo com profissionais brasileiros que trabalham em países com casos da doença ou que representam uma grande importância para o cenário do turismo.

Para assistir às transmissões, basta acessar o Instagram @travelterapia nos horários divulgados nas redes sociais. O conteúdo também ficará salvo nos destaques da plataforma.

“O setor do turismo é um dos maiores afetados com a crise do coronavírus e por isso precisamos de informação para ficarmos menos ansiosos e para quando quisermos planejar nossas próximas viagens. As lives ajudam a esclarecer dúvidas sobre a situação dos destinos e até mesmo sobre como estão as pessoas por lá”, explica a jornalista Anelise, autora do projeto Travelterapia.

Na lista de conteúdos está uma entrevista com a guia de turismo Dani Tassy, que mora em Pequim há mais de seis anos e enfrenta os desafios de cuidados diários contra o coronavírus. A live com a profissional vai ao ar no sábado, dia 21 de março, às 21h.

Também constam na lista de conteúdos conversas sobre a quarentena de Gramado e Canela, o isolamento dos Estados Unidos e a rotina de um casal de viajantes gaúchos que está preso na Colômbia desde o fechamento das fronteiras do país.

“Este é um momento importante para conectar pessoas por meio da informação. Conhecer a realidade de outros países é fundamental para entendermos por que precisamos ficar em quarentena e termos tantos cuidados”, afirma Anelise Zanoni. Na segunda etapa do projeto estão previstas lives sobre destinos turísticos pelo mundo. A proposta é informar sobre a situação dos lugares após o ápice da doença.

Confira os temas das lives no Travelterapia:

20/03, às 19h30 – Gramado e Canela

21/03, às 21h – China

22/03, às 18h30 – Itália

23/03, às 19h30 – Washington (EUA)

24/03, às 19h30 – Colômbia

25/03, às 19h – Alemanha

26/03, às 19h – Los Angeles (EUA)

27/03 – a confirmar

28/03 – a confirmar

