Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O prefeito Nelson Marchezan Júnior telefonou no início da manhã de quinta-feira (19), para o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do RS (Sindiatacadistas), Zildo De Marchi, para saber sobre a situação dos supermercados e do comércio de alimentos. Marchezan ouviu dele que “neste momento e a médio prazo não há qualquer possibilidade de desabastecimento de alimentos”. De Marchi reforçou que no mundo inteiro os alimentos estão tramitando sem barreiras e sem restrições. A posição é compartilhada pela Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS).

No início da semana, o prefeito da cidade esteve reunido com os diretores da Agas e da Companhia Zaffari, Ademar Cappellari e Cláudio Luiz Zaffari. Ambos manifestaram a mesma posição de que não há risco de desabastecimento de produtos na Capital. “Estamos com a capacidade em dia. Se as indústrias continuarem produzindo de forma habitual no interior, a situação continuará normalizada”, enfatiza Zaffari.

