Rede de hotéis Laghetto suspende atividades por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

A Laghetto Hotéis optou por fechar temporariamente a maioria de suas operações a partir desta sexta-feira (20) diante do alastramento da crise do coronavírus.

Os hotéis possuem grande circulação de pessoas de diversas regiões do País e do mundo e por isso a Laghetto tomou esta decisão drástica para evitar o contágio entre as pessoas, seguindo todas as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e do Ministério da Saúde.

A Laghetto solicita aos clientes que possuem reserva entre os dias 20/03/2020 e 30/04/2020 remarquem as mesmas, pois nesse período é importante que todos fiquem em isolamento em suas casas e em segurança.

“A Laghetto Hotéis acredita que esta situação acabará em breve e pede a compreensão e solidariedade de todos esperando receber os hóspedes em outra oportunidade para aproveitar o que a rede tem de melhor, paixão em servir”, diz um comunicado da rede.

Os clientes podem entrar em contato com a equipe de reservas através do e-mail: reservas@laghettohoteis.com.br e por telefone 0300 3130 925 para a remarcação de suas reservas.

