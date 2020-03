Acontece Cantor faz shows on-line em diversos fusos devido ao Coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

(Foto: Reprodução Facebook/ Helena Gokotta)

Com o objetivo de levar entretenimento e esperança para as pessoas durante a quarentena em função da pandemia de coronavírus, o cantor, compositor e pianista brasileiro João Ventura lançou a campanha “A Arte Tem Que Continuar”.

Com uma série de concertos musicais realizados em diferentes fusos, o artista se apresenta no seu canal do You Tube e leva acolhimento em forma de música para pessoas de todo o mundo. A próxima exibição em português será neste sábado (21), às 16h de Brasília. Para conhecer mais sobre o trabalho de João Ventura, acesse também o Instagram do cantor.

