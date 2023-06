Acontece Agência Mark+ cria logo para Copa FGF – Troféu Rei Pelé

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

"O rei é um ícone do futebol mundial e merece uma homenagem à sua altura", disse a agência. Foto: Divulgação "O rei é um ícone do futebol mundial e merece uma homenagem à sua altura", disse a agência. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Agência Mark+ criou logo para a Federação Gaúcha de Futebol para a Copa FGF – Troféu Rei Pelé. “O rei é um ícone do futebol mundial e merece uma homenagem à sua altura, foi assim que criamos a logo da Copa FGF”, afirmou a agência.

Competição

A FGF divulgou na quarta-feira (7) a tabela detalhada para disputa da fase de grupos da Copa FGF – Troféu Rei Pelé. O início da competição será na próxima quarta-feira (21), com a final prevista para 1º de outubro.

Após o Conselho Técnico Extraordinário realizado no último dia 30, ficou decidido por unanimidade a inclusão do E.C Pelotas. Com isso, a competição terá 14 equipes na disputa, que estão divididas em três grupos, sendo duas chaves com cinco clubes e uma com quatro. A fase classificatória terá jogos em turno e returno. As quartas de final, semifinais e finais serão disputadas em partidas de ida e volta, sem gol qualificado. Avançam de fase os dois melhores colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados na classificação geral.

Grupo 1: Aimoré, Monsoon, Novo Horizonte, Inter-SM e São José.

Grupo 2: Juventude, Passo Fundo, São Luiz e União Frederiquense.

Grupo 3: Grêmio, Novo Hamburgo, Pelotas, Real S.C e São Borja.

