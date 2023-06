Acontece Escolhidos os homenageados pela Associação Comercial de Pelotas de 2023

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O diretor de Biscoitos Zezé, José Francisco Ruivo, receberá o título de Comerciante do Ano. Foto: Divulgação O diretor de Biscoitos Zezé, José Francisco Ruivo, receberá o título de Comerciante do Ano. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Associação Comercial de Pelotas (ACP) divulgou os escolhidos para a premiação Homenageados do Ano, tradicional evento da entidade, que busca homenagear profissionais que se destacam em Pelotas e reconhecer instituições que trabalham em prol da comunidade pelotense.

Serão agraciados com os títulos de destaque do ano de 2023 o empresário José Francisco Gonçalves Ruivo (Biscoitos Zezé), escolhido Comerciante do Ano; os Hotéis Jacques Georges, que recebem o Mérito em Serviços e o Instituto de Menores Dom Antônio Zattera (IMDAZ), Instituição Amiga de Pelotas deste ano.

A escolha dos Homenageados é realizada através de votação on-line pelos membros da Diretoria da ACP Gestão 2022-2024, que defendem suas indicações e justificam seus votos. Em um primeiro momento, cada um dos 25 membros da diretoria indicou um nome para cada distinção. Os três nomes mais votados de cada categoria foram para uma segunda votação e escolha final.

A decisão se baseia no caráter empreendedor e participativo no comércio e no comprometimento com o desenvolvimento da cidade e região. A cerimônia oficial de entrega dos títulos será realizada em jantar festivo, realizado em conjunto com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL), no Clube Brilhante, no dia 14 de julho, às 20h, celebrando também o mês do comerciante. Durante a noite também será entregue o troféu Mérito CDL Pelotas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/escolhidos-os-homenageados-pela-associacao-comercial-de-pelotas-de-2023/

Escolhidos os homenageados pela Associação Comercial de Pelotas de 2023

2023-06-09