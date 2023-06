Acontece Dia Mundial da Imunização: a importância das vacinas para prevenção de doenças

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

As vacinas estão cada vez mais ao alcance da população, seja as oferecidas pelo SUS ou na rede privada Foto: Divulgação As vacinas estão cada vez mais ao alcance da população, seja as oferecidas pelo SUS ou na rede privada (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Manter a carteira de vacinação atualizada para erradicar e conter doenças e infecções. Esse é um cuidado fundamental que serve para crianças e adultos. Desde o surgimento da primeira vacina, há mais de 200 anos, a imunização representa um marco para a saúde pública. Mesmo com tantos avanços e benefícios, o Ministério da Saúde tem registrado queda na adesão pela vacinação nos últimos anos, o que acende um alerta para o retorno de doenças já erradicadas. Para conscientizar a população sobre a importância deste ato, a data de 09 de junho foi instituída como Dia Mundial da Imunização.

“Ao longo da história, as vacinas têm sido eficazes na prevenção de doenças graves e na redução da mortalidade. No entanto, temos enfrentado uma preocupante queda na cobertura vacinal. Essa diminuição coloca em risco a conquista de progressos na eliminação de doenças e ressurgimento de surtos, ameaçando a saúde e o bem-estar de indivíduos e comunidades. É fundamental que todos reconheçam a importância da vacinação, pois somente com uma alta cobertura vacinal poderemos combater efetivamente doenças e alcançar um futuro mais saudável e seguro para todos“, ressalta o gerente de Serviços de Saúde da Rede de Farmácias São João, Roberto Canquerini.

As vacinas estão cada vez mais ao alcance da população, seja as oferecidas pelo SUS ou na rede privada, como nas farmácias que atendem em horário estendido à noite e aos finais de semana. Na Rede de Farmácias São João, as filiais dispõem de espaços modernos, confortáveis e seguros que seguem uma série de critérios estabelecidos pela legislação reguladora e certificação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Aplicadas por farmacêuticos habilitados, em consultórios dentro das lojas, as vacinas da rede privada oferecem maior proteção contra doenças infecciosas, menor chance de reação adversa, algumas ainda em menor número de picadas e doses, além da possibilidade de atendimento exclusivo através do agendamento na data e horário desejados.

“A vacina contra HPV Nonavalente foi lançada recentemente e protege contra 9 diferentes tipos do Papilomavírus Humano (HPV), causador de verrugas genitais (ou condilomas) e lesões precursoras de alguns tipos de cânceres, como câncer de colo do útero, câncer de pênis e o câncer anal. Outro exemplo é a vacina pneumocócica 13, indicada para proteger contra doenças graves como pneumonia, meningite e otite, provocadas por 13 sorotipos da bactéria pneumococos, especialmente em crianças e pessoas maiores de 50 anos”, explica Roberto Canquerini.

Algumas vacinas são encontradas apenas na rede particular, como a da dengue, meningite B e herpes zóster. Tem também as que são administradas mais cedo pela rede privada, como é o caso da vacina da gripe, oferecida para todas as idades e disponível anualmente antes mesmo de começar a campanha da rede pública. Outra vantagem é a faixa etária mais abrangente das vacinas da rede privada. Em algumas situações, a rede pública disponibiliza somente para uma determinada idade, como é o caso da vacina contra o HPV disponível para crianças e adolescentes dos 9 aos 15 anos incompletos, e que na rede particular também é oferecida para adultos.

Vacinas oferecidas nas Farmácias São João:

Através do site: institucional.saojoaofarmacias.com.br/lojas, é possível conferir qual a filial mais próxima com sala de vacinas e horário disponível para as vacinas:

• Gripe Tetravalente;

• Dengue;

• Febre Amarela;

• Haemophilus Influenzae B;

• Hepatite A;

• Hepatite B;

• Hepatite A + B;

• Herpes Zóster;

• Hexavalente (difteria, tétano, coqueluche, haemophilusinfluenzae tipo b, poliomelite e hepatite B);

• HPV Quadrivalente;

• HPV Nonavalente;

• Meningocócica ACWY;

• Meningocócica B;

• Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, haemophilusinfluenzae tipo b e poliomelite);

• Pneumocócica 13;

• Pneumocócica 23;

• Rotavírus Pentavalente;

• Tétano;

• Tetra Viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela);

• Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola);

• Tríplice Bacteriana (difteria, tétano e coqueluche);

• Tríplice Bacteriana + Poliomelite;

• Varicela (catapora).

