Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

Jéssica Cazartelli e Lucas Figueiredo se conhecem há mais de dois anos e trabalham juntos há cerca de um ano. Foto: Divulgação Jéssica Cazartelli e Lucas Figueiredo se conhecem há mais de dois anos e trabalham juntos há cerca de um ano. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Empreender é uma jornada que requer determinação, trabalho árduo e comprometimento. E, muitas vezes, esse é o caminho escolhido por casais empreendedores, que têm a coragem de compartilhar a paixão pelo trabalho e a vida pessoal.

Como é o caso do jovem casal Lucas Figueiredo e Jéssica Cazartelli, que se conhecem há mais de dois anos e trabalham juntos há cerca de um ano, gerenciando a operação do aplicativo de mobilidade urbana, Garupa, no município de Bagé. Segundo Jéssica, um dos pontos fortes dessa parceria é a confiança mútua, essencial para enfrentar os altos e baixos do mundo dos negócios. “Trabalhar juntos requer também muita disciplina, se não acabamos misturando demais o trabalho com a vida pessoal. É importante saber equilibrar, visto que passamos o tempo inteiro juntos”, explica Jéssica.

Atualmente, Lucas é Sócio Operador no município de Bagé há mais de cinco anos e Jéssica foi integrada ao negócio logo no início do relacionamento. “Nós complementamos muito no trabalho, pois o Lucas sempre foi empreendedor e tem muitas ideias. Já eu sou habilidosa com organização, então nós conversamos e organizo tudo o que ele está pensando de novidades e demandas”, destacou a empreendedora.

Em janeiro deste ano Jéssica foi pedida em casamento e, desde então, o foco do casal tem sido a organização desta nova etapa da vida. “Sabemos que realizaremos esse sonho com o Garupa, que hoje é a nossa única fonte de renda. Queremos melhorar a qualidade do atendimento em Bagé e seguir expandindo, não apenas para realizarmos nosso casamento, mas porque acreditamos no negócio. Hoje ele é o aplicativo de mobilidade número um na cidade e isso é bom para nós como casal, para os negócios e para a nossa cidade”, finalizou.

Sobre o Garupa

A empresa Garupa, responsável pelo aplicativo, atua em mais de 700 municípios, em 19 estados do Brasil, 130 franquias e atualmente conta com mais de 60 mil motoristas parceiros. Desenvolvido no Rio Grande do Sul, é um aplicativo 100% brasileiro que oferece locomoção com segurança e conforto. Além disso, o Garupa possui um modelo de negócio que fomenta a economia local, permitindo que empreendedores se tornem sócios operadores e façam a gestão do aplicativo em seus municípios. O Garupa iniciou suas atividades em maio de 2017 na cidade de Santa Maria, RS.

