Acontece Guaibacar expande atuação com aquisição de lojas em Porto Alegre e Pelotas

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Hugo Pinto Ribeiro, diretor da Guaibacar, celebra o ingresso da maior rede gaúcha de concessionárias Volkswagen no Sul do estado. Foto: Jefferson Bernardes Foto: Jefferson Bernardes

A Guaibacar anunciou a aquisição de duas lojas da Panambra em Porto Alegre e Pelotas. Além de fortalecer a presença na capital, o negócio marca o ingresso da maior rede gaúcha de concessionárias Volkswagen na região Sul do estado. Atualmente, a Guaibacar possui outras três unidades da marca alemã nas cidades de Porto Alegre, Canoas e Osório.

“Não estamos meramente adquirindo uma estrutura física. Mais do que isso, estamos incorporando um valor único e intangível à nossa operação, que estará ainda mais fortalecida a partir desta importante expansão. A aquisição das operações está alinhada à estratégia de crescimento e diversificação de pontos de venda da Guaibacar, que possui 45 anos de atuação no mercado automotivo gaúcho”, destaca o diretor da Guaibacar, Hugo Pinto Ribeiro.

Líder em vendas da Volkswagen no Rio Grande do Sul, a Guaibacar integra o Grupo Sinosserra desde 1984. Em 2022, comercializou 4.730 veículos – entre novos e seminovos -, sendo referência da Volkswagen do Brasil em quesitos como performance de vendas, qualidade, agilidade de atendimento e serviços de pós-venda, além de possuir o maior estoque de peças à pronta-entrega da marca alemã na região Sul do país.

Com a aquisição das duas novas operações, a estimativa é de que o market share da rede avance 20% em Porto Alegre e Região Metropolitana, totalizando 65% das vendas de varejo da Volkswagen nestas localidades. Em todo o estado, o crescimento estimado é de 10%, passando a responder por 35% das vendas de carros da marca alemã no Rio Grande do Sul, fortalecendo o seu posicionamento em âmbito nacional enquanto uma das cinco maiores revendas Volkswagen do Brasil.

2023-06-08