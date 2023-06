Acontece Presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia e ex-procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, palestram sobre ativismo judicial no “Tá na Mesa” da Federasul

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia, criticou excessos do Supremo Tribunal Federal Foto: Foto: Rosi Boni Foto: Foto: Rosi Boni

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A segurança jurídica e o ativismo judicial foram os temas do “Tá na Mesa”, tradicional evento de debates da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (FEDERASUL) desta quarta-feira (7). O encontro ocorreu na sede da FEDERASUL, no Palácio do Comércio, e foi apresentado pelo presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia, e pelo ex-procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles.

Em sua fala, o presidente da OAB-RS criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal, afirmando que “o ativismo judicial e os excessos cometidos pelo STF são uma ameaça à democracia”. Para Lamachia, o Brasil está passando por um momento grave e delicado semelhante às iniciativas de regimes autoritários.

O ex-procurador-geral de Justiça Marcelo Dornelles concordou com os pontos levantados pelo dirigente da OAB-RS e defendeu mandatos de 10 e 15 anos para os ministros, complementando que as indicações para composição do tribunal hoje são demasiadamente livres.

O presidente da FEDERASUL, Rodrigo Sousa Costa, acompanhou o “Tá na Mesa” e falou sobre o sentimento de insegurança que alcança todos os empreendedores. “Estamos preocupados com a instabilidade das instituições. A classe produtiva tem medo de fazer novos investimentos diante dos riscos provocados pela falta de confiança do que possa acontecer”. O vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Alberto Delgado Neto também participou do debate final do evento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/presidente-da-oab-rs-leonardo-lamachia-e-ex-procurador-geral-de-justica-marcelo-dornelles-palestram-sobre-ativismo-judicial-no-ta-na-mesa-da-federasul/

Presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia e ex-procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, palestram sobre ativismo judicial no “Tá na Mesa” da Federasul

2023-06-07