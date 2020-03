Saúde Agência Nacional de Saúde Suplementar suspende comercialização de 14 planos de saúde

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

O número de reclamações recebidas no setor passou de 20.600 no último trimestre de 2019. Foto: Arquivo/EBC O número de reclamações recebidas no setor passou de 20.600 no último trimestre de 2019. (Foto: Arquivo /EBC) Foto: Arquivo/EBC

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu 14 planos de saúde de 5 operadoras. De acordo com a instituição, a decisão foi tomada devido a reclamações relacionadas a cobertura assistencial. A medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores.

Por meio de nota, a agência informou que mais de 62 mil usuários foram beneficiados e que esses planos só poderão voltar a ser comercializados se as operadoras apresentarem melhora no resultado do serviço prestado.

O resultado do último balanço do Monitoramento da Garantia de Atendimento, referente ao 4º trimestre de 2019, aponta que o número de reclamações recebidas passou de 20.600, no período entre primeiro de outubro e 31 de dezembro do ano passado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde

Deixe seu comentário