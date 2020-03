Educação MEC prorroga prazo para candidatos à lista de espera do Prouni entregarem documentos

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Motivo é a suspensão das atividades em muitas instituições por causa do coronavírus. Foto: Divulgação/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo de entrega da documentação para os candidatos que desejam participar da lista de espera do Programa Universidade para Todos, o Prouni.

Agora, os estudantes têm até 20 de março para comparecer às instituições de ensino superior e concluir essa etapa. A decisão do MEC ocorreu para minimizar os efeitos do fechamento temporário de diversas instituições devido ao novo coronavírus.

Os documentos precisam ser entregues para comprovar as informações prestadas pelos estudantes no momento da inscrição e também a participação deles em processo seletivo próprio da instituição, quando for o caso.

Neste ano, as instituições particulares ofertam 252.534 bolsas parciais e integrais, recorde para um primeiro semestre. Ao todo, 1,5 milhão de candidatos se inscreveram no programa.

