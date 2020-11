A vacina candidata da Johnson, a Ad26.COV2.S, é uma das quatro que receberam autorização para testes da fase 3 no Brasil. As outras são a de Oxford, a da Pfizer-BioNTech e a da Sinovac.

Segundo a Anvisa, após avaliar os dados do “evento adverso” visto no participante norte-americano e as informações do Comitê Independente de Segurança e Dados da autoridade regulatória dos Estados Unidos, a agência concluiu que “a relação benefício e risco se mantém favorável e que o estudo poderá ser retomado”.