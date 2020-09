Bem-Estar Agência Nacional de Vigilância Sanitária esclarece que medição de temperatura pela testa não causa danos à saúde

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O órgão informou, ainda, que "esses produtos não emitem radiação, somente captam o calor emitido pelo corpo humano na forma de radiação infravermelha" Foto: Adão de Souza/PBH O órgão informou, ainda, que "esses produtos não emitem radiação, somente captam o calor emitido pelo corpo humano na forma de radiação infravermelha". (Foto: Adão de Souza/PBH) Foto: Adão de Souza/PBH

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) esclareceu que são falsas as informações que circulam nas redes sociais de que o uso de termômetros infravermelhos traria riscos aos seres humanos.

Segundo a agência, circula pela internet o boato de que os termômetros, quando direcionados para a testa, fazem mal à região da glândula pineal (localizada na parte central do cérebro e responsável pela produção de hormônios).

Além do uso do equipamento ser inofensivo à saúde, o órgão informou, ainda, que “esses produtos não emitem radiação, somente captam o calor emitido pelo corpo humano na forma de radiação infravermelha”.

Conforme o neurocirurgião Fernando Gomes explicou no quadro Correspondente Médico, do Novo Dia, a glândula pineal é uma estrutura que fica numa região profunda da cabeça, bem no meio e protegida pelo couro cabeludo, pelo crânio e muito tecido cerebral. “Então o termômetro não teria a capacidade de, seletivamente, ir lá e destruir a glândula pineal”, explicou.

A Anvisa acrescentou que a testa é o local indicado para garantir a precisão da medida da temperatura. “O uso do termômetro infravermelho para medir a temperatura corporal em outra parte do corpo pode levar a erro de leitura, a não ser que tal procedimento esteja explícito no manual do produto”, explicou a agência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar