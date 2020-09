Esporte Juventude tenta acabar com sequência sem vitórias na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Juve enfrenta o CRB pela 4ª fase da competição nesta quinta-feira (17)

Hora de virar a chave para a Copa do Brasil. Fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro Série B, o Juventude se prepara para duelar com o CRB nesta quinta-feira (17), às 16h (horário de Brasília), mas, desta vez, o confronto é válido pela 4ª fase do principal torneio do País. De olho em avançar mais uma vez às oitavas de final, o Juve também quer melhorar o seu desempenho recente na competição, que não tem sido nada bom.

E você pode se perguntar: “como pode o desempenho não ser bom se o time chegou até a fase atual?”. Sim, o time conseguiu passar por três fases até chegar aqui, mas em nenhum dos confrontos saiu de campo com vitória. O pior: isso tem sido uma marca recente no clube nos últimos dois anos.

Já são oito jogos seguidos pela Copa do Brasil sem vitória, com sete empates e uma derrota. A última delas aconteceu na partida de volta contra o Botafogo, pela 3ª fase de 2019. Na rodada seguinte, dois empates com o Vila Nova e triunfo nos pênaltis levaram o time às oitavas, vencida pelo Grêmio após um empate e uma vitória do Imortal.

Em 2020, a equipe passou pelo Coruripe (0x0), se classificando com o empate por ter jogado fora, XV de Piracicaba (1×1 e classificação nos pênaltis) e América-RN (1×1 e 1×1, novamente passando após penalidades).

Só para se ter uma ideia, para igualar o número de vitórias que tem no Brasileirão Série B em 2020 é necessário somar todas as participações de 2016 até aqui (dependendo da fase, este número consegue ser um pouco maior).

O retrospecto contra o CRB

Na história, poucas vezes Juventude e CRB dividiram o mesmo campo e todos esses confrontos são recentes, pode-se dizer. Tudo começou em 2008, pelo Brasileirão Série B daquela temporada. O Juve venceu no turno e no returno (4×0 e 2×0). Depois, as equipes só voltaram a se enfrentar em 2017 e 2018, também pelo campeonato nacional. Empate e vitória do CRB no primeiro ano e um triunfo para cada lado no calendário seguinte.

Por fim, tem o confronto de 2020, que inaugurou a temporada do Campeonato Brasileiro Série B. No Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, o Juventude saiu perdendo para o CRB, mas buscou a virada mesmo perdendo um pênalti.

As novidades

Recentemente, o Juventude contratou quatro atletas, que agora estão disponíveis para serem utilizados na Copa do Brasil. O experiente Wagner chegou para reforçar o meio-campo, assim como Roberto Henrique. Na defesa, zagueiro paraguaio Nery Bareiro e o lateral-esquerdo Luiz Felipe completam o pacote de reforços da última semana.

