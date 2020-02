Política Agência Nacional do Cinema pretende criar órgão de controle que será comandado por militar

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

A nova superintendência seria comandada por Eduardo Andrade Cavalcanti de Albuquerque Foto: Divulgação Segundo Bolsonaro, o ministro Osmar Terra apresentou um esboço de um projeto de reestruturação da agência reguladora. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A diretoria da Ancine (Agência Nacional do Cinema) pretende criar uma superintendência de controle e prestação de contas. A medida está de acordo com as negociações para a eliminação do passivo de projetos audiovisuais sem prestação de contas e atende a recomendações do TCU (Tribunal de Contas da União).

A nova superintendência seria comandada por Eduardo Andrade Cavalcanti de Albuquerque, capitão de Mar e Guerra da Marinha indicado para cargo comissionado na agência no começo deste mês.

A ideia será levada para votação em reunião nesta terça-feira (18), segundo informações da colunista Mônica Bergamo.

