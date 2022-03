Brasil Agência reguladora mantém bandeira tarifária escassez hídrica em abril

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A previsão da Aneel é que a bandeira escassez hídrica tenha vigência até o início de maio. Foto: Reprodução A previsão da Aneel é que a bandeira escassez hídrica tenha vigência até o início de maio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (25) que mantém a bandeira tarifária escassez hídrica para o mês de abril. Com isso, as contas de energia seguem com a taxa extra de R$ 14,20 a cada 100 kWh.

A bandeira escassez hídrica está em vigor desde setembro 2021, criada para compensar o aumento do custo de geração por conta da grave crise hídrica que o País enfrentava à época, que abrigou o acionamento de termelétricas.

Quando a escassez hídrica foi anunciada, em agosto do ano passado, as térmicas respondiam por 29% da energia gerada no Brasil, segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS).

A tarifa extra vale para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), com exceção dos moradores de Roraima, que estão fora do SIN.

A previsão é que a bandeira escassez hídrica tenha vigência até o fim de abril.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil