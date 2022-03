Rio Grande do Sul Agências do Sine estadual oferecem atendimento prioritário ao público feminino nesta terça-feira, Dia Internacional das Mulheres

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ação especial inclui orientações profissionais, palestras e brindes. (Foto: Eduarda Alcaraz/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em diversas cidades gaúchas, as agências da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) / Sistema Nacional de Emprego (Sine) terão atendimento preferencial ao público feminino nesta terça-feira (8), Dia Internacional das Mulheres. A programação inclui entrevistas de emprego, orientação profissional, intermediação de mão-de-obra e encaminhamento do seguro-desemprego.

Ao todo, as unidades da FGTAS dispõem de um total de quase 6,2 mil vagas de emprego nas mais variadas regiões do Rio Grande do Sul. Os endereços e horários de funcionamento de cada unidade (Porto Alegre e outros oito municípios) podem ser conferidos no site fgtas.rs.gov.br.

Principais ações

– Porto Alegre: a unidade da Azenha terá entrevistas de emprego e palestra (10h) sobre empoderamento feminino no mercado de trabalho, com a advogada e coaching Andreia Fioravante, além de distribuição de flores;

– Viamão (Região Metropolitana): palestra às 9h30min sobre o tema “Violência contra mulher”, além de guichê especial para atendimento ao público feminino.

– Gravataí (Região Metropolitana): guichê de atendimento preferencial para serviços de intermediação, seguro-desemprego e carteira de trabalho digital. Atendimento preferencial para interessadas em realizar o teste para obtenção da carteira de artesã;

– Frederico Westphalen (Região Noroeste): entrevistas para vagas de atendente de lanchonete, além de sorteios e distribuição de brindes;

– Alegrete (Fronteira-Oeste): distribuição de brindes e serviços de cortesia como maquiagem e limpeza de pele;

– Bagé (Fronteira-Oeste): orientações sobre elaboração de currículo e comportamento durante entrevista de emprego, além da presença de representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que distribuirão brindes;

– Uruguaiana (Fronteira-Oeste): no São Nobre da prefeitura, palestra (9h) intitulada “Imagem: uma aliada da sua marca pessoal”, com a especialista em marketing estratégico e digital Valquíria Studier Guedes; na agência FGTas, presença de equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras);

– Nova Prata (Serra): realização de entrevistas de emprego por duas empresas, diretamente na agência;

– Veranópolis (Serra): processos de recrutamento e seleção, com encaminhamento de carteiras de artesão e entrega de brindes das 9h às 11h e das 14h às 16h.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul