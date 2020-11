Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine contabilizam 470 vagas de trabalho no litoral

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Trabalhadores interessados devem acessar o aplicativo Sine Fácil ou buscar atendimento presencial na Agência FGTAS/Sine mais próxima para se candidatar às vagas de emprego. Foto: EBC Trabalhadores interessados devem acessar o aplicativo Sine Fácil ou buscar atendimento presencial na Agência FGTAS/Sine mais próxima para se candidatar às vagas de emprego. (Foto: EBC) Foto: EBC

As Agências FGTAS/Sine oferecem 470 vagas de trabalho no litoral gaúcho. Desse total, 95% não exigem experiência e 37% também não exigem escolaridade.

As ocupações com os maiores números de vagas abertas são as seguintes:

• repositor de mercadorias (53);

• operador de caixa (35);

• auxiliar em serviços de alimentação (28);

• atendente de lojas e mercados (22);

• vendedor de comércio varejista (21).

As vagas estão disponíveis nas seguintes Agências FGTAS/Sine:

• Capão da Canoa (253);

• Torres (90);

• Osório (55);

• Tramandaí (53);

• Santo Antônio da Patrulha (21);

• Imbé (13).

Em relação à escolaridade, 21,7% das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo; e 9,3%, Ensino Médio completo. Com relação ao setor econômico, 44% são oportunidades no setor de serviços; 40%, no comércio; 9,5%, na indústria e 5,7%, na construção. A remuneração da maioria das chances (46,6%) varia de R$ 1.567,5 a R$ 2.090.

Para disponibilizar vagas de trabalho, os empregadores podem entrar em contato direto com as Agências FGTAS/Sine ou através do site da FGTAS.

Trabalhadores interessados devem acessar o aplicativo Sine Fácil (disponível na Play Store e Apple Store) ou buscar atendimento presencial na Agência FGTAS/Sine mais próxima para se candidatar às vagas de emprego.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul