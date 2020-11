Rio Grande do Sul Programa de trabalho voluntário nas férias no Parque do Tainhas está com inscrições abertas

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Principal requisito é que candidatos gostem de trabalhar no campo, já que atividades serão realizadas em ambiente rural. Foto: Ketulyn Füster/Arquivo/Sema

A Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) recebe, até 4 de dezembro, inscrições para interessados em atuar como voluntário no Parque Estadual do Tainhas, em São Francisco de Paula, na Serra. No total, são 48 vagas abertas para o período de férias escolares.

O principal requisito é que os candidatos gostem de trabalhar no campo, já que as atividades serão realizadas em locais abertos, em ambiente rural. Os voluntários deverão contar o número de pessoas e veículos que ingressam no parque, levantar dados sobre o perfil dos visitantes, além de orientar e repassar informações sobre o parque. A Sema oferecerá treinamento. É necessário ter 18 anos. Se tiver entre 16 e 17 anos, é preciso autorização do responsável.

Os voluntários ficarão hospedados em alojamento com quartos coletivos, respeitando o limite de 50% da capacidade devido a medidas de prevenção à Covid-19. A sede tem cozinha e será oferecida alimentação básica, equivalente a uma refeição diária. Caberá ao voluntário levar máscaras de proteção individual e álcool gel.

A seleção será por meio de análise de currículo e avaliação de justificativa. A publicação com o nome dos selecionados ocorrerá em 14 de dezembro.

O Parque Estadual do Tainhas é uma das Unidades de Conservação administradas pela Sema. A unidade foi criada com o objetivo de proteger os campos e as matas da região. Recebe visitantes para conhecer as suas principais atrações, o Passo do S e o Passo da Ilha.

