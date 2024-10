Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul oferecem mais de 12 mil vagas de trabalho nesta semana

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, as unidades de atendimento possuem 3.827 vagas de trabalho. Foto: Agência Brasil

A partir desta segunda-feira (7), as Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam 12.686 oportunidades de emprego. Desse total, 11.155 são permanentes, 1.483 temporárias, 6 para Jovem Aprendiz e 42 para estágio. Das ocupações disponibilizadas nas unidades da FGTAS, 258 são exclusivas para pessoas com deficiência e 8.958 aceitam pessoas com deficiência.

As vagas são atualizadas diariamente. Os cidadãos interessados em se candidatar às oportunidades de emprego podem comparecer na unidade mais próxima com documento de identificação com CPF e foto ou acessar o Portal Emprega Brasil. A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Do total das 11.155 vagas abertas permanentes nas unidades de atendimento, o setor econômico com mais vagas é a indústria com 33% das vagas, seguido pelo setor do comércio com 28% e serviços com 26% das oportunidades. Das vagas, 78% não exigem experiência e 27% não exige escolaridade. Ainda em relação a escolaridade 25% das vagas exigem Ensino Fundamental completo e 22 % exigem Ensino Fundamental incompleto. Com relação a remuneração, 65% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas no RS são: Erechim (1.475), Porto Alegre (772), Nova Santa Rita (513), Caxias do Sul (403) e Bento Gonçalves (369). As ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (1.747), operador de caixa (446), faxineiro (445), atendente de lojas e mercados (389), vendedor de comércio varejista (351), auxiliar nos serviços de alimentação (328), auxiliar de logística (317), servente de obras (311) e trabalhador polivalente da confecção de calça (246).

As unidades de atendimento da FGTAS têm 1.483 vagas temporárias. O setor com mais oportunidades é de serviços com 39% das ocupações seguido pela indústria com 28% das vagas. Das oportunidades abertas 90% não exige experiência e 39% não exige escolaridade. A média salarial das oportunidades, 75% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As agências com mais vagas abertas são: Capão da Canoa (244), Santa Cruz do Sul (238), Pelotas (213), Nova Santa Rita (146) e Tupanciretã (100). As ocupações com maior número de oportunidades são: auxiliar de linha de produção (398), trabalhador volante da agricultura (281), atendente de farmácia – balconista (135), auxiliar de logística (117) e atendente de lojas e mercados (72).

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, as unidades de atendimento possuem 3.827 vagas de trabalho sendo 3.546 permanentes e 268 temporárias. Das ocupações disponibilizadas nas unidades da FGTAS, 103 são exclusivas para pessoas com deficiência e 1.986 aceitam pessoas com deficiência.

O destaque é o setor de serviços com 44% das oportunidades, seguido pelo comércio com 26% e o setor da indústria com 18%. Com relação a experiência na função 69% das vagas não exigem experiência e a com relação a escolaridade 38% das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo e 24% Ensino Médio completo. A remuneração das oportunidades, 71% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As Agências com maior número de vagas são: Porto Alegre (772), Nova Santa Rita (659), São Leopoldo (344), Novo Hamburgo (231) e Alvorada (204). As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (419), auxiliar de logística (354), faxineiro (197), operador de caixa (192), atendente de lojas e mercados (135), auxiliar nos serviços de alimentação (120), armazenista (120), vendedor de comércio varejista (103) e repositor de mercadorias (94).

Como se candidatar

Trabalhadores interessados em se candidatar às vagas de emprego podem comparecer com documento de identificação com CPF e foto, ou através do Portal Emprega Brasil.

Porto Alegre

Agência FGTAS/Sine Zona Norte (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)

. segunda-feira (7) – 9h – 07 vagas – vigilante

. terça-feira (8) – 13h – 01 vagas – limpeza

. quinta-feira (10) – 9h – 45 vagas – operador de caixa (10), fiscal de prevenção e perdas (4), repositor de mercadorias (5), fiscal de caixa (2), auxiliar de manutenção predial (2), empacotador (4), atendente de lojas (4), vigia (2), operador de empilhadeira (4), conferente de mercadoria (4) e conferente de logística (2)

Agência FGTAS/Sine Zona Sul (Tudo Fácil – Av. Wenceslau Escobar, 2666)

. terça-feira (8) – 9h – 25 vagas – operador de caixa (5), ajudante de açougue (5), repositor (5) e leiturista (10)

Agência FGTAS/Sine Novo Hamburgo (Rua Tamandaré, 221)

. terça-feira (8) – 13h – 01 vaga – frentista

Cachoeirinha

Agência FGTAS/Sine Cachoeirinha (Central de Atendimento ao Cidadão – Shopping do Vale, Av. Flores da Cunha 4001)

. quinta-feira (10) – 9h – 20 vagas – auxiliar de operações (10) e operador de produção (10)

. sexta-feira (11) – 8h30 – 20 vagas – auxiliar operacional de logística

Montenegro

Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1300)

. segunda-feira (7) – 9h – 10 vagas – trabalhador polivalente de calçados

. terça-feira (8) – 9h – 10 vagas – auxiliar de linha de produção

. quarta-feira (9) – 9h – 20 vagas – auxiliar de linha de produção

. quinta-feira (10) – 9h – 13 vagas – auxiliar de linha de produção (10) e atendente de pedágio (3)

São Leopoldo

Agência FGTAS/Sine São Leopoldo (Praça Tiradentes, 115)

. segunda-feira (7) – 8h às 11h30 e 13h30 as 16h30 – 180 vagas – operador de caixa, auxiliar de padaria, repositor, fiscal de caixa, encarregado de hortifruti, supervisor de mercearia, supervisor de prevenção de perdas, auxiliar de limpeza, líder de movimentação e líder de perecíveis

Taquara

Agência FGTAS/Sine Taquara (Rua Guilherme Lahm, 1476)

. segunda-feira (7) – 8h – 100 vagas – trabalhador polivalente no calçado

Eldorado do Sul

Agência FGTAS/Sine Eldorado do Sul (Estrada da Arrozeira, 590)

. terça-feira (8) – 9h – 40 vagas – repositor (20) e operador de caixa (20)

Carlos Barbosa

Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)

. terça-feira (7) – 13h30 – 10 vagas – auxiliar de produção

. quarta-feira (8) – 8h – 16 vagas – auxiliar de produção (2), auxiliar de jato e pintura (2), carregador (3), montador de estruturas metálicas (3), operador de máquinas (2), soldador (3) e jardineiro (1)

13h30 – 17 vagas – auxiliar de produção (10), mecânico industrial (6) e eletricista (1)

. quinta-feira (10) – 8h – 02 vagas – auxiliar de produção

13h30 – 30 vagas – auxiliar de produção

Caxias do Sul

Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1901)

. segunda-feira (7) 8hh30 – 12 vagas – motorista de caminhão (1), motorista entregador (1), ajudante de carga e descarga PCD (2), ajudante de carga e descarga (5) e ajudante de motorista (3)

. terça-feira (08) – 8h30 – 27 vagas – operador de processo de produção (10), técnico eletricista (2), técnico em eletromecânica (1), técnico mecânico (1), operador de processo de produção (10) e operador de processo de produção PCD (3)

. quarta-feira (9) – 8h – 10 vagas – fiel de depósito

. quinta-feira (10) – 8h30 – 04 vagas – roçador (3) e encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (1)

13h – 03 vagas – auxiliar de produção (2) e auxiliar de produção PcD (1)

. sexta-feira (11) – 8h30 – 02 vagas – vendedor porta a porta

Bento Gonçalves

Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)

. segunda-feira (7) – 08h – 19 vagas – auxiliar de linha de produção

14h – 56 vagas – auxiliar de limpeza

. terça-feira (8) – 9h – 28 vagas – auxiliar de limpeza (1), ajudante de açougueiro (2), atendente de padaria (10), camareira de hotel (1), auxiliar de linha de produção (30), fiscal de caixa (1), motorista entregador (1), operador de caixa (7) e repositor (3)

. quarta-feira (9) – 8h – 73 vagas – auxiliar de limpeza (4), ajudante de carga e descarga (7), auxiliar administrativo (7), conferente de carga e descarga (6), auxiliar de linha de produção (30), auxiliar de operação (7) e agente de inspeção (qualidade) (12)

. quinta-feira (10) –8h – 13 vagas – auxiliar de linha de produção

. sexta-feira (11) – 8h – 09 vagas – montador de estrutura metálica (1), operador de jato de granalha (2), operador de máquinas fixas, em geral (2), ajudante de carga e descarga (1) e soldador (3)

Garibaldi

Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3562)

. segunda-feira (7) – 8h – 06 vagas – auxiliar de produção

10h – 06 vagas – auxiliar de produção

13h30 – 08 vagas – auxiliar de produção

. terça-feira (8) – 8h – 10 vagas – trabalhador da avicultura de postura (6) e operador de incubadora (4)

. quarta-feira (9) – 8h – 08 vagas – auxiliar de produção

10h – 10 vagas – inspetor de qualidade

. quinta-feira (10) – 8h – 06 vagas – auxiliar de produção

. sexta-feira (11) – 9h – 02 vagas – monitor de cobrança

Imbé

Agência FGTAS/Sine Imbé (Av. Paraguassú, 2070)

. sexta-feira (11) – 75 vagas – açougueiro (12), ajudante de forneiro (12), atendente de padaria (10), auxiliar de limpeza (1), operador de caixa (25) e repositor de mercadorias (15)

Capão da Canoa

Agência FGTAS/Sine Capão da Canoa (Rua Ceci, 1687)

. segunda-feira (7) 13h30 – 07 vagas – auxiliar de manutenção predial (1), atendente comercial (1) ajudante de açougueiro (3) e repositor – em supermercados (2)

. quarta-feira (9) – 8h – 76 vagas – atendente de lojas e mercados (73) e fiscal de caixa (3)

Osório

Agência FGTAS/Sine Osório (Rua Rio Branco, 381)

. terça-feira (8) – 13h30 – 03 vagas – frentista

Santa Rosa

Agência FGTAS/Sine Santa Rosa (Av. Rio Branco, 634)

. segunda-feira (7) – 14h – 20 vagas servente de obras

2024-10-07