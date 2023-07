Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine iniciam a semana com mais de 6 mil oportunidades de trabalho no Estado

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

O destaque é para o setor de indústria, com 38% das vagas, seguido pelo de serviços, com 25%. Foto: Ag. Brasil O destaque é para o setor de indústria, com 38% das vagas, seguido pelo de serviços, com 25%. (Foto: Ag. Brasil) Foto: Ag. Brasil

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) oferece, por meio das Agências FGTAS/Sine, 6.322 vagas a partir desta segunda-feira (3). Do total, 5.990 são permanentes, 303 temporárias, 11 para menor aprendiz e 18 para estágio. Das vagas disponíveis nas unidades da FGTAS, 358 são exclusivas para pessoas com deficiência.

Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades de forma presencial devem comparecer à Agência FGTAS/Sine mais próxima portando documento de identificação com CPF e foto. Na oportunidade, serão cadastrados no sistema, e aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos.

Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Vagas

Do total de 5.990 oportunidades permanentes abertas no Estado, o destaque é para o setor de indústria, com 38% das vagas, seguido pelo de serviços, com 25%. Do total, 74% não exigem experiência e 32% também não pedem escolaridade. Ainda em relação à escolaridade, 25% das oportunidades solicitam Ensino Médio completo e 19% Fundamental incompleto. Quanto à remuneração das oportunidades, 47% são de 2 a 3 salários mínimos, e 24% variam de 1,5 a 2 salários mínimos.

https://www.osul.com.br/agencias-fgtas-sine-iniciam-a-semana-com-mais-de-6-mil-oportunidades-de-trabalho-no-estado/

2023-07-02