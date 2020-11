Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine oferecem cerca de 4,3 mil vagas de emprego no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

As unidades com a maior quantidade de vagas oferecidas são Capão da Canoa, com 366, e Caxias do Sul, com 316 Foto: Marcello Casal/EBC As unidades com a maior quantidade de vagas oferecidas são Capão da Canoa, com 366, e Caxias do Sul, com 316. (Foto: Marcello Casal/EBC) Foto: Marcello Casal/EBC

As Agências FGTAS/Sine oferecem 4.330 oportunidades de emprego no Rio Grande do Sul. Desse total, 68,5% não exigem experiência e 28% também não exigem escolaridade.

As ocupações com os maiores números de vagas abertas são alimentador de linha de produção (672), vendedor de comércio varejista (286), motorista de caminhão (169), pedreiro (160) e servente de obras (155).

Ainda com relação à escolaridade, 22,3% das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo e 24%, Médio completo. Sobre setor econômico, 32% das vagas estão na indústria; 28,7%, no setor de serviços; 22,7%, no comércio; 11,4%, na construção; e 4,3%, na agropecuária.

As Agências FGTAS/Sine com as maiores quantidades de vagas abertas são Capão da Canoa (366), Caxias do Sul (316), Palmeira das Missões (250), Garibaldi (152), Nova Prata (142) e Pelotas (124). A remuneração de 54,5% das oportunidades varia de R$ 1.567,50 a R$ 2.090; 15,3%, de R$ 2.090 a R$ 3.135; e 10%, de R$ 1.045 a R$ 1.567,50.

Oportunidades na Grande Porto Alegre

Do total de oportunidades de emprego abertas no RS, 667 estão disponíveis nas Agências FGTAS/Sine da Região Metropolitana de Porto Alegre. Desse total, 53,9% exigem experiência.

Com relação à escolaridade, 29,8% das vagas exigem Ensino Fundamental completo e 25,3%, Médio completo. Sobre o setor econômico, 38,6% das oportunidades estão na indústria; 28%, no setor de serviços; 15,8%, no comércio; e 14%, na construção.

As ocupações com os maiores números de vagas são trabalhador polivalente do curtimento de couro (50), estoquista (39), costurador de calçados a máquina (30), pedreiro (29) e vigilante (26).

A remuneração de 35,9% das vagas varia de R$ 1.567,50 a R$ 2.090; 25,3%, de R$ 1.045 a R$ 1.567,50 e 20,8%, de R$ 2.090 a R$ 3.135. Para disponibilizar vagas de trabalho, os empregadores podem entrar em contato direto com as Agências FGTAS/Sine ou através do site da FGTAS.

Os trabalhadores interessados devem acessar o aplicativo Sine Fácil (disponível na Play Store e Apple Store) ou buscar atendimento presencial na Agência FGTAS/Sine mais próxima para se candidatar às vagas de emprego.

