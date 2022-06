Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine oferecem mais de 6 mil vagas de trabalho no RS

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nesta quinta (23), também haverá atendimento preferencial para migrantes em 31 unidades. Foto: Ricardo Giusti/PMPA Nesta quinta (23/6), também haverá atendimento preferencial para migrantes em 31 unidades. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

As agências FGTAS/Sine estão oferecendo 6.618 vagas de trabalho no Rio Grande do Sul. Do total de vagas abertas, 67,7% não exigem experiência; 20,5% não pedem escolaridade; 28,4% solicitam candidatos com Ensino Fundamental completo e 20%, com Ensino Médio completo.

Em relação ao setor econômico, 32,6% das vagas pertencem ao setor de serviços; 31,4%, à indústria; 19,5%, ao comércio; 13,5%, à construção; e 2,8%, à agropecuária. As agências FGTAS/Sine com as maiores quantidades de vagas são Nova Santa Rita (510), Porto Alegre Centro (383), Erechim (345), Farroupilha (328), Garibaldi (320) e Caxias do Sul (310).

A remuneração de 47% das oportunidades varia de 1,5 a 2 salários mínimos e de 24,6% das vagas, de 2 a 3 salários mínimos.

Ocupações com os maiores números de vagas abertas:

• Alimentador de linha de produção (1.018)

• Vendedor de comércio varejista (206)

• Pedreiro (168)

• Auxiliar nos serviços de alimentação (166)

• Motorista de caminhão (157).

Atendimento preferencial para migrantes

Nesta quinta-feira (23), 31 unidades oferecerão atendimento preferencial para migrantes. Também serão prestados atendimentos no Sine Móvel, das 9h às 17h, em frente ao Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações – Cibai (Rua Dr. Barros Cassal, 220), em Porto Alegre.

O atendimento preferencial aos migrantes será oferecido nas agências FGTAS/Sine:

• Arroio do Meio

• Bento Gonçalves

• Canoas

• Caxias do Sul

• Campo Bom

• Cachoeira do Sul

• Cachoeirinha

• Eldorado do Sul

• Esteio

• Estrela

• Garibaldi

• Ijuí

• Lajeado

• Nova Prata

• Novo Hamburgo

• Passo Fundo

• Pelotas

• Porto Alegre (Azenha, Centro, Zona Norte e Zona Sul)

• Rio Grande

• Santiago

• Santa Cruz do Sul

• Santa Maria

• Santa Rosa

• Santo Ângelo

• São Luiz Gonzaga

• Sapiranga

• Vacaria

• Viamão

Clique aqui para verificar os endereços e horários de funcionamento das unidades

Mais de 2,7 mil estrangeiros cadastrados



Em 2021, 2.796 trabalhadores estrangeiros cadastraram-se nas agências FGTAS/Sine. Desse total, 55,4% compunham a renda e 38,6% eram chefes de família. A nacionalidade dos trabalhadores cadastrados nas unidades, em sua maioria, era de Haiti (1.261), Venezuela (1.015), Uruguai (167), Senegal (83), Argentina (56), Cuba (53) e Bangladesh (42).

Semana Estadual do Migrante

O atendimento preferencial integra a programação da 3ª Semana Estadual do Migrante – Promover a cidadania: garantir direitos sociais e fortalecer a participação social. O evento promovido pelo Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de Tráfico de Pessoas do Rio Grande do Sul (Comirat/RS) envolve, ainda, mutirão de regularização migratória, debates, consulta pública e apresentação da minuta da política estadual.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul