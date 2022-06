Rio Grande do Sul Chuvas seguem no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

22 de junho de 2022

A instabilidade deverá gradualmente diminuir a partir desta quinta. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Muitas nuvens permanecem sobre o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (23), com céu nublado a encoberto na esmagadora maioria dos municípios. Chove ou garoa na maioria das áreas do Estado no decorrer do dia, mas ocorrem intervalos sem precipitação, segundo a MetSul Meteorologia.

No Oeste, embora a nebulosidade, é menor a chance de chover. Podem ocorrer aberturas localizadas, mais no Norte do Estado. A presença de ar quente ainda pode trazer chuva forte isolada e um risco menor de temporais localizados na Metade Norte gaúcha, sobretudo no começo do dia e da tarde para a noite.

Embora o tempo não firme e ainda se espere chuva entre quinta e sexta (24) em algumas áreas do Estado, a instabilidade deverá gradualmente diminuir a partir desta quinta.

No fim de semana, ar mais frio e seco tende a avançar com tempo mais aberto, sobretudo no domingo, dia que deve começar gelado e com geada em diversas regiões.

Marcas negativas são previstas para o domingo (26), e esfria bastante a partir do sábado (25) em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

