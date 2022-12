Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine oferecem mais de 7 mil vagas de emprego esta semana no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Os trabalhadores podem se candidatar às oportunidades, presencialmente, na Agência FGTAS/Sine mais próxima ou por meio do aplicativo Sine Fácil Foto: Agência Brasil

As Agências FGTAS/Sine oferecem 7.718 vagas de emprego no Rio Grande do Sul esta semana. Desse total, 6.361 são efetivas e 1.357, temporárias. Os trabalhadores podem se candidatar às oportunidades, presencialmente, na Agência FGTAS/Sine mais próxima ou por meio do aplicativo Sine Fácil. A relação de endereços das unidades está disponível no site.

As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas no RS são:

Erechim (334)

Caxias do Sul (305)

Garibaldi (275)

Sapucaia do Sul (250)

Nova Santa Rita (190)

Com relação ao setor econômico 32,08% pertencem ao setor de serviços; 30,03%, à indústria; 32,08%, ao comércio; 23,71%, à construção e 11,52%, à agropecuária 2,67%.

Do total das oportunidades permanentes abertas no RS, 70 % não exigem experiência e 23% também não exigem escolaridade, sendo que 27,28%, das vagas exigem Ensino Médio completo.. A remuneração das oportunidades, 36,49%, de 2 a 3 salários mínimos e 31,57% varia de 1,5 a 2 salários mínimos.

As ocupações com os maiores números de vagas abertas são:

alimentador de linha de produção (839)

vendedor de comércio varejista (253)

operador de telemarketing receptivo (252)

servente de obras (197)

motorista de caminhão (197)

atendente de lojas e mercados (192)

Vagas temporárias

Do total de 1.357 vagas temporárias abertas no RS, 94% não exigem experiência, 32,95% exigem Ensino Fundamental Completo e, 26,82%,das oportunidades exigem Ensino Fundamental incompleto.

Com relação ao setor econômico, 47,02% das vagas pertencem ao setor de serviços; 19,75%, à indústria; 11,86%, ao comércio, 10,61%, à agropecuária; 6,63%, à construção; e 4,13 a administração pública. A remuneração de 50,63%, de 2 a 3 salários mínimos e 28,07 % das oportunidades varia de 1,5 a 2 salários mínimos.

As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de vagas abertas são:

Capão da Canoa (282)

Rio Pardo (200)

Imbé (105)

Passo Fundo (103)

Santa Cruz do Sul (101)

As ocupações com as maiores quantidades de vagas disponíveis são:

alimentador de linha de produção (389)

atendente de lojas e mercados (166)

trabalhador volante da agricultura (110)

operador de caixa (73)

armazenista (63)

