Por Redação O Sul | 16 de junho de 2024

O setor da indústria é o principal destaque, com 33% das vagas. Foto: ABr O setor da indústria é o principal destaque, com 33% das vagas. (Foto: ABr) Foto: ABr

A partir desta segunda-feira (17), as agências da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS)/Sitema Nacional de Emprego (Sine) do Rio Grande do Sul disponibilizam 7.912 oportunidades de emprego.

Desse total, 7.369 são permanentes, 504 temporárias, 19 para Jovem Aprendiz e 20 para estágio. Em relação às ocupações disponíveis, 184 são exclusivas para pessoas com deficiência e 5.439 aceitam pessoas com deficiência.

As vagas são atualizadas diariamente nas Agências FGTAS/Sine e a compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com as vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. Os interessados em se candidatar às vagas de emprego podem comparecer na unidade mais próxima com documento de identificação com CPF e foto ou acessar o aplicativo Sine Fácil.

Em razão da situação das chuvas e enchentes as agências dos municípios de Arroio do Meio, Eldorado do Sul e São Leopoldo não estão funcionando. A agência de Porto Alegre está atendendo no Tudo Fácil POA Centro (avenida Júlio de Castilhos, 235, 3º andar) de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e no Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545, 2º piso, Loja 2051) de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

A agência de Lajeado está atendendo no Tudo Fácil (Shopping Lajeado, BR-386, Km 346, São Cristóvão) e a agência de Santa Cruz do Sul está atendendo na Sala Comunitária da Câmara de Vereadores (rua Fernando Abott, 940).

O setor da indústria é o principal destaque, com 33% das vagas, seguido pelo setor do comércio, que está oferecendo 29% das vagas, e pelo setor de serviços, com 25%. Do total de oportunidades, 73% delas não exigem experiência e 30% não exigem escolaridade. Ainda em relação à escolaridade, 28% das vagas exigem Ensino Fundamental completo e 20% delas exigem Ensino Fundamental incompleto. Em relação à remuneração, 53% das vagas oferecem até um salário mínimo e meio.

As agências FGTAS/Sine com os maior número de oportunidades abertas são:

Erechim (1.381),

Nova Santa Rita (402),

Caxias do Sul (376),

Santa Maria (255),

Alvorada (254).

As ocupações com maior número de vagas abertas são:

alimentador de linha de produção (1.343);

operador de caixa (339),

auxiliar de logística (325),

faxineiro (298),

motorista de caminhão – rotas regionais e internacionais (219),

pedreiro (211),

vendedor de comércio varejista (203),

ajudante de motorista (179)

repositor de mercadorias (173).

Perfil das vagas abertas em Porto Alegre e Região Metropolitana

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, as unidades de atendimento possuem 2.193 vagas de trabalho, sendo 1.758 permanentes e 432 temporárias. O setor de serviços, com 34% das oportunidades, é o destaque, seguido pelo comércio, com 33%, e pela indústria, com 18%.

Com relação à experiência na função, 71% das vagas não exigem experiência e 11% dela não exigem escolaridade. Em relação à escolaridade, 43% das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo e 23% delas exigem Ensino Fundamental incompleto. Em 66% dos caso a remuneração é de até um salário mínimo e meio.

As agências FGTAS/Sine com maior número de vagas são:

Nova Santa Rita (401);

Alvorada (254);

Arroio dos Ratos (210);

São Leopoldo (141);

Canoas (110).

As ocupações com maior quantidade de vagas abertas são:

auxiliar de logística (300);

alimentador de linha de produção (225);

faxineiro (122);

armazenista (94);

operador de caixa (89);

motorista de caminhão – rotas regionais e internacionais (73);

ajudante de motorista (70);

repositor de mercadorias (64);

vigilante (58);

conferente mercadoria (47).

Entrevistas nas Agências FGTAS/Sine

— Agência FGTAS/Sine Tudo Fácil Zona Sul (Wenceslau Escobar, 266): segunda-feira, às 9h, 40 vagas: auxiliar de açougue (10), auxiliar de padaria (10), repositor (10) e operador de caixa (10).

— Agência FGTAS/Sine Viamão (Tapir Rocha, 2005, Parada 36): segunda-feira, às 9h, 25 vagas: repositor (5), operador de caixa (5), auxiliar de açougue (5), auxiliar de limpeza (5) e balconista (5).

— Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Bento Gonçalves, 1901): quarta-feira, às 9h, 9 vagas: manobrista (1), carga e descarga 8/h dia (3), carga e descarga de 04/h dia (2), carga e descarga 4h/dia PcD (1), carga e descarga 8h/dia PcD (1) e auxiliar administrativo PCD (1). Às 13h, 42 vagas: operador de produção.

— Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Marechal Floriano, 142): Segunda-feira, às 8h, 25 vagas: motorista de caminhão (6), motorista de caminhão betoneira (10), rasteleiro de asfalto (5) e auxiliar operador usina de asfalto (4). Às 10h, 12 vagas: auxiliar de produção. Às 13h, 20 vagas: auxiliar administrativo (1), ajudante de carga e descarga (8), auxiliar de limpeza (1), jardineiro (5) e mecânico de veículos (5).

Terça-feira (18): às 8h15, 10 vagas: auxiliar de produção. Às 9h, 23 vagas: atendente de padaria (2), empacotador (2), auxiliar de depósito (5), operador de caixa (3), operador de escavadeira (3) e repositor (8).

Quarta-feira:, às 8h, 10 vagas: auxiliar de produção.

Sexta-feira (20): às 8h, 3 vagas: auxiliar de produção.

— Agência FGTAS/Sine Santa Cruz do Sul (agência fechada – atendimento na Sala Comunitária da Câmara de Vereadores)

Terça-feira: às 8h, 2 vagas: empregado doméstico.

Quarta-feira: às 8h, 9 vagas: auxiliar de laboratório (4) e serviços de limpeza (5).

Quinta-feira (20): auxiliar de linha de produção, auxiliar de expedição e magarefe e motorista carreteiro.

— Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Buarque de Macedo, 3562)

Segunda-feira: às 8h, 5 vagas: auxiliar de produção. Às 9h30, 10 vagas: auxiliar de produção.

Terça-feira: às 8h30, 12 vagas: auxiliar de produção (10) e operador de incubadora (2).

Quarta-feira: 8h, 5 vagas: auxiliar de produção. Às 9h, 4 vagas: operador de agropecuária (2) e operador de quadro de comando (2).

Quinta-feira: às 8h30, 5 vagas: auxiliar de produção.

Sexta-feira: às 8h, 5 vagas: auxiliar de produção.

— Agência FGTAS/Sine Montenegro (Olavo Bilac, 1300)

Terça-feira: às 8h: 15 vagas: auxiliar de produção (10), auxiliar de cozinha (3) e auxiliar de expedição (2).

Quarta-feira: às 9h, 10 vagas: auxiliar de linha de produção.

Quinta-feira: às 8h, 10 vagas: auxiliar de linha de produção.

— Agência FGTAS/Sine Frederico Westphalen (Monsenhor Vitor Batistela, 576): quarta-feira, às 8h, 5 vagas: auxiliar de produção.

