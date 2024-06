Rio Grande do Sul Rede pública de ensino do Rio Grande do Sul bate recorde histórico de inscrições no Enem 2024

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2024

As inscrições para os estudantes do Estado são gratuitas em razão das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Foto: Agência Brasil

O Rio Grande do Sul alcançou uma marca histórica ao registrar o maior percentual de inscritos do Estado em uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na rede pública de ensino, que abrange escolas estaduais e municipais.

O Ministério da Educação permitirá que estudantes do Rio Grande do Sul ainda não inscritos realizem suas inscrições entre este domingo (16) e 21 de junho, pelo site do Inep na Página do Participante (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/). As inscrições para os estudantes do Estado são gratuitas em razão das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

Ao todo, 86% dos concluintes do terceiro ano do Ensino Médio realizarão as provas, que serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O resultado superou o recorde anterior, de 2013, que era de 83% de participação. Em relação a 2023, ano em que a porcentagem foi de 34%, o crescimento no engajamento dos estudantes foi de 52 pontos.

Os dados foram confirmados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame.

O Rio Grande do Sul tem 1.106 escolas estaduais de Ensino Médio, que atendem a 273.115 estudantes, sendo que 71.673 estão cursando o terceiro ano.

O exame, que avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, foi adotado como principal porta de entrada para os cursos superiores no Brasil, já que é usado na seleção de novos ingressantes em boa parte das instituições de ensino públicas e privadas.

2024-06-16