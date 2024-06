Porto Alegre Em Porto Alegre, retomada do funcionamento da Ceasa terá transporte público emergencial no bairro Anchieta

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2024

O transporte público na região visa garantir o acesso dos trabalhadores nestas áreas impactadas pela enchente.

A partir desta segunda-feira (17), a linha de ônibus A05 – Alimentadora Terminal Trensurb Indústrias atende de forma emergencial o bairro Anchieta e a região da Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa), que voltará a funcionar em sua sede original.

O transporte público na região, conforme a prefeitura de Porto Alegre, visa garantir o acesso dos trabalhadores e os trabalhos de limpeza e manutenção nestas áreas impactadas pela enchente.

Após funcionar emergencialmente em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, voltará à sua sede no nesta segunda. O primeiro dia de retorno terá expediente das 12h30min às 18h.

Já na terça (18) terá horário normal em dois turnos, com variações conforme o setor. Alguns espaços internos permanecem indisponíveis, devido a problemas como a falta de energia elétrica e necessidade de avaliação estrutural.

Localizado na avenida Fernando Ferrari nº 1.001, em uma das regiões mais afetadas na capital gaúcha pela catástrofe ambiental, o complexo da Ceasa sofreu uma inundação que chegou a 2,8 metros em seu pior momento. O jeito foi transferir as operações para o centro de distribuição de uma rede de farmácias no quilômetro 80 da Freeway (BR-290).

As linhas transversais T5 e T11 também passam a ampliar o atendimento na região até a rótula da avenida das Indústrias com a Severo Dullius. O terminal das linhas será na estação Aeroporto do Trensurb, na avenida dos Estados.

“Ampliamos o transporte público a cada dia na medida em que as vias vão sendo liberadas. Mas é preciso entender que a circulação de veículos de ajuda humanitária nos corredores e faixas exclusivas de ônibus, que garante agilidade ao atendimento emergencial, ainda pode comprometer a regularidade da operação. Por isso é importante consultar os alertas e a localização dos ônibus no aplicativo Cittamobi”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

No sábado (15), as linhas T3, T8 e T12 também retornaram ao terminal original na avenida Polônia, junto à rua Voluntários da Pátria, no bairro São Geraldo.

A alimentadora A05 vai realizar viagens com intervalos de 20 minutos das 6h às 20h e será uma operação assistida com fiscal no terminal para garantir a integração por meio do Cartão TRI, que permitirá o embarque gratuito em outra linha durante um intervalo de 30 minutos.

Itinerário A05

Terminal Estação Aeroporto Trensurb

Av. Severo Dullius

Av. das Indústrias

R Lenea Gaezler

Av. Severo Dullius

Av. Jorge Benjamin Eckert

Av. Fernando Ferrari

Av. Jaime Vignoli

Av. Fernando Ferrari

Av. dos Estados

Terminal Estação Aeroporto Trensurb

Todas as notificações sobre as linhas, rotas alteradas e a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota, estão atualizadas no aplicativo Cittamobi, disponível para smartphones iOS e Android.

O transporte público em Porto Alegre já atinge 94% de oferta de viagens em relação ao período anterior às enchentes. Ao final desta semana a demanda de passageiros alcançou 88% do volume de usuários transportados antes da enchente.

Devido ao comprometimento da malha viária nas áreas ainda impactadas com o alagamento, sobretudo nas regiões mais afetadas como os bairros Anchieta, Humaitá, 4º Distrito e região das ilhas, algumas linhas ainda sofrem desvios e mudanças para não deixar a população sem atendimento.

