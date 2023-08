Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine oferecem quase 8 mil vagas de emprego no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A relação de endereços das unidades está disponível no site da FGTAS. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A relação de endereços das unidades está disponível no site da FGTAS. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), vinculada à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, por meio das Agências FGTAS/Sine disponibilizam 7.860 vagas a partir de segunda-feira (28). Desse total, 7.150 são permanentes, 614 temporárias, 58 para jovem aprendiz e 38 para estágio.

Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades, presencialmente, na Agência FGTAS/Sine mais próxima devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

Na oportunidade serão cadastrados no sistema e, aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos. A relação de endereços das unidades está disponível no site da FGTAS.

Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Vagas permanentes abertas

Do total de 7.150 oportunidades permanentes abertas no Rio Grande do Sul, o destaque é para o setor de indústria com 40% das vagas, seguido pelo setor dos serviços com 27%.

Desse total 74% não exigem experiência e 25% também não exigem escolaridade. Ainda em relação a escolaridade 26% das oportunidades exigem Fundamental incompleto e 23% Ensino Médio completo. A remuneração das oportunidades, 47%, de 2 a 3 salários mínimos e 21% variam de 1,5 a 2 salários mínimos.

As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas no RS são:

. Erechim (564)

. Porto Alegre (397)

. Getúlio Vargas (370)

. Teutônia (233)

. Trindade do Sul (202)

As ocupações com os maiores números de vagas abertas são:

. alimentador de linha de produção (1.600)

. faxineiro (398)

. vendedor de comércio varejista (284)

. operador de caixa (241)

. trabalhador da pecuária (150)

. repositor de mercadorias (137)

. motorista de caminhão (136)

. auxiliar nos serviços de alimentação (133)

. trabalhador polivalente da confecção de calças (132)

. atendente de lojas e mercados (120)

Vagas temporárias abertas

As unidades de atendimento da FGTAS têm 614 vagas temporárias. Das oportunidades abertas 90% não exige experiência e 47% exigem Ensino Médio completo. O setor com mais oportunidades é o de serviços com 61% das ocupações. As agências com mais vagas abertas são Cachoeirinha (100), Nova santa Rita (100), Torres (86), Santa Cruz do Sul (51) e Esteio (31). As ocupações com maior número de oportunidades são: auxiliar de logística (267), alimentador de linha de produção (75), faxineiro (37), operador de caixa (31) e almoxarife (20).

Vagas de Estágio

As Agências FGTAS/Sine tem 38 vagas abertas para estágio. As Agência com maior número de vagas são: Santa Rosa (9) e Parobé (8). As ocupações com mais vagas são: auxiliar de escritório (6) e guardador de veículo (5).

Vagas de Menor Aprendiz

As Agências disponibilizam 58 vagas para Menor Aprendiz. As Agências com mais vagas são: Santa Maria (30) e Arroio do Meio (22) e as ocupações com mais oportunidades são: faxineiro (30) e alimentador de linha de produção (20).

Porto Alegre e Região Metropolitana

Na capital e Região Metropolitana, as agências FGTAS/Sine tem 2.312 vagas sendo 264 temporárias. Do total de oportunidades 44% é para setor de serviços, 65% não exigem experiência e 34% exigem Ensino Médio completo.

As Agências com maior número de vagas são:

. Porto Alegre (397)

. Nova Santa Rita (272)

. Igrejinha (152)

. São Leopoldo (133)

. Novo Hamburgo (125)

As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são:

. auxiliar de logística (281)

. faxineiro (201)

. alimentador de linha de produção (160)

. vendedor de comércio varejista (98)

. pedreiro (78)

. auxiliar nos serviços de alimentação (54)

. armazenista (53)

. trabalhador polivalente da confecção de calçados (51)

. operador de caixa (49)

. conferente de carga e descarga (47)

Entrevistas

A partir desta segunda, trabalhadores interessados em se candidatar às vagas de emprego podem comparecer na Agência com documento de identificação com CPF e foto. Na oportunidade, os trabalhadores serão cadastrados no sistema e, aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participar da entrevista com a empresa presente na Agência.

Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul

. terça-feira – 29 de agosto – 9h – 29 vagas – empacotador (3), repositor (1), açougue (1), auxiliar de cozinha (3), caixa (15) e segurança (6)

. quarta-feira – 30 de agosto – 9h – 05 vagas – motorista entregador (1), motorista de caminhão (1), manobrista (1) e para Pessoas com Deficiência – ajudante de carga e descarga (1) e recepcionista (1)

Agência FGTAS/Sine Porto Alegre – Tudo Fácil Zona Sul

. quinta-feira – 31 de agosto – 9h – 45 vagas – operador de caixa (15), repositor (15) e balconista (15).

Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa

. terça-feira – 30 de agosto – 9h – 10 vagas – auxiliar de produção

. quarta-feira – 31 de agosto – 13h30 – 03 vagas – auxiliar de produção

. sexta-feira – 01 de setembro – 8h30 – 06 vagas – balconista (1), empacotador (3), fiscal de caixa (1) e operador de caixa (3).

Agência FGTAS/Sine São Sebastião do Caí

. segunda-feira – 29 de agosto – 8h – 20 vagas auxiliar de produção

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/agencias-fgtas-sine-oferecem-quase-8-mil-vagas-de-emprego-no-rio-grande-do-sul/

Agências FGTAS/Sine oferecem quase 8 mil vagas de emprego no Rio Grande do Sul

2023-08-27