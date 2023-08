Expointer Oito filhotes nascem no primeiro dia da Expointer 2023

27 de agosto de 2023

A cabra Bacamarth deu à luz a três fêmeas na estreia da feira. Foto: Fernando Dias/Ascom Expointer Foto: Fernando Dias/Ascom Expointer

A Expointer 2023 começou movimentando a demografia do mundo animal e confundindo o pessoal que faz o censo. Já na estreia, no sábado (26), nasceram seis caprinos da raça Boer e uma terneira Simental-Fleckvieh. Depois que esta façanha foi anunciada para o mundo, surgiu a informação de que ainda na madrugada, entre 5h e 6h, antes de os portões abrirem oficialmente, nasceu um macho zebuíno da raça Indubrasil. Ou seja, a feira estreou com impressionantes oito partos no primeiro dia.

“É um número, no mínimo, assombroso”, avalia o médico-veterinário José Arthur Martins, que trabalhou durante 44 anos na Expointer e chegou a ser subsecretário do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, onde ocorre o evento. “Nunca vi nascerem tantos animais logo no primeiro dia.” Martins conta que existe uma tradição de expositores programarem a inseminação de animais para que nascimentos ocorram durante a Expointer.

A mamãe do Filhote 1 da Expointer 2023, chamada Águia, é um dos 14 animais Indubrasil inscritos na feira, um a mais do que em 2022. Ela é da Cabanha Zebusul, de Gravataí, do expositor Vitor Hugo Fim. No total, participam desta edição 106 zebuínos de seis raças.

Às 9h do sábado, um dos fatos mais aguardados a cada edição garantiu espetáculo triplo. A cabra Bacamarth deu à luz duas fêmeas e durante a tarde, mais uma. Mas a cegonha não teve descanso. Às 11h, a vaca FST Victoria Harlem pariu FST Evidências – ela foi batizada com o nome da música de Chitãozinho e Xororó, e as letras que antecedem o nome são o prefixo que identifica o criatório de origem do animal. Encerrando a correria na maternidade, à tarde, nasceram dois machos e uma fêmea da cabra Maia.

A primeira caprina pertence ao produtor Tiago Hoelzel Staub, da Cabanha Staub, de Rio Pardo, e a segunda, a Cléo Francisco da Silva, da Cabanha São Francisco, de Vila Langaro. Conforme a fiscal estadual agropecuário Renata Marques, não é comum parto de trigêmeos em caprinos e, no histórico da feira, ainda mais dois no mesmo dia. A médica-veterinária responsável pelo Pavilhão dos Pequenos Animais ressalta que no caso de Maia o fato se tornou mais incomum ainda por ser a sua primeira gestação.

A terneira tem ascendência que já fez bonito na Expointer. A mãe, FST Victoria Harlem, foi Campeã Vaca Adulta em 2021, e o pai, FST Poll Blockchain Poll B50, Grande Campeão da Raça Simental-Fleckvieh em 2022. Os animais pertencem ao expositor Dirceu Borges de Assis, Filhos e Netos, da Fazenda Santa Terezinha, localizada no município de Jaquirana. É comum nascerem animais do criatório durante a feira, o que demonstra a fertilidade e a facilidade de parto da raça e a habilidade materna.

A Associação de Criadores Raça Simental-Fleckvieh estabeleceu que o nome de todos os animais nascidos em 2023 deve iniciar com a letra E. Conforme Eduardo Zoratto Borges de Assis, o nome do bebê mais novo da família será FST Evidências porque desde 2020 o critério de batismo na sua fazenda é usar nomes de músicas. A Santa Terezinha levou para a exposição 39 animais da raça Simental-Fleckvieh: 14 machos, 17 fêmeas e mais quatro fêmeas com crias ao pé.

